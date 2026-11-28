El colectivo de discapacidad alerta sobre barreras físicas y comunicativas en las elecciones del 29N. Denuncias sobre actitud y falta de recursos exigen garantías de voto autónomo.

Las personas con discapacidad en España enfrentan un conjunto complejo de obstáculos físicos, comunicativos y actitudinales para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. La comunidad asociativa reclama urgentemente medidas concretas que garanticen la autonomía y la dignidad en los procesos electorales, señalando que la infraestructura actual y la formación del personal electoral están claramente insuficientes.

Obstáculos Físicos y Barreras Arquitectónicas

Los espacios de votación presentan deficiencias estructurales significativas que dificultan la movilidad de quienes utilizan sillas de ruedas. Las cabinas electorales suelen ser demasiado estrechas para permitir el giro completo de una silla, lo que impide maniobrar con libertad. Además, la ubicación de las urnas en alturas inadecuadas obliga a buscar ayuda externa para depositar el sufragio. Este escenario incrementa los costes personales, ya que algunos ciudadanos requieren asistencia de otra persona o incluso servicios de taxi para llegar al colegio electoral.

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Barreras Comunicativas y Actitudinales

La comunicación con los miembros de las mesas electorales revela graves carencias en el trato y la información. Los integrantes de las mesas a menudo no dirigen la palabra directamente a la persona con discapacidad, sino a su asistente, lo que infantiliza al votante. En el caso de las personas sordas, la falta de conocimientos en lengua de signos por parte del personal electoral genera desorientación. Algunos vocales vocalizan de forma exagerada o ignoran la presencia de intérpretes, vulnerando el derecho a la información precisa.

Inclusión Digital y Programas Electorales

La accesibilidad en la fase previa a los comicios también es crítica para una elección informada. Los grandes partidos políticos no ofrecen versiones de lectura fácil de sus programas, limitando el acceso a la información clave. La accesibilidad digital depende de la compatibilidad de las páginas web con lectores de pantalla y magnificadores, algo que aún no es universal. Los vídeos con lengua de signos y el subtitulado de los debates electorales presentan errores y retrasos, lo que dificulta seguir las intervenciones en tiempo real.

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Avances en Materiales y Recursos de Voto

Existen progresos en la dotación de recursos como el kit de accesibilidad para personas ciegas o con baja visión. Este material incluye una guía explicativa, listados en braille y una plantilla troquelada para marcar la papeleta sin riesgo de invalidarlo. Los sobres no llevan distintivos en braille para preservar el secreto del voto. Este año, el kit se envía al domicilio de quienes lo solicitan mediante un teléfono habilitado por la Administración, permitiendo preparar el voto con antelación, aunque aún faltan soluciones para las elecciones municipales.

Reivindicaciones para el Futuro Político

Las organizaciones piden al nuevo Gobierno garantizar el desarrollo igualitario de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) en todo el territorio. También reclaman recursos para la comunicación aumentativa y una regulación específica de los Aseos de Autonomía Asistida. La educación plurilingüe en lengua de signos y lengua oral debe promoverse para eliminar las brechas de comunicación. Estas demandas buscan transformar el sistema electoral en uno verdaderamente inclusivo y accesible para todas las personas con discapacidad.