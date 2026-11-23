El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad alerta de obstáculos físicos y cognitivos que dificultan el voto accesible en las elecciones del 29 de noviembre.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha emitido un comunicado oficial advirtiendo sobre la persistencia de múltiples obstáculos que impiden el ejercicio pleno del sufragio. Marina Rojas, delegada de Derechos Humanos y para la Convención del organismo, explicó a Servimedia que, a pesar de las mejoras implementadas, continúan existiendo barreras físicas, sensoriales, cognitivas y de comunicación.

Mejoras técnicas y manuales de lectura fácil

La Junta Electoral Central ha aprobado nuevas instrucciones de voto en lectura fácil, diseñadas específicamente para facilitar la comprensión de los procedimientos electorales a personas con dificultades cognitivas. Estos materiales, preparados en castellano y en las lenguas oficiales correspondientes a cada territorio, estarán disponibles en los espacios de reserva de las cabinas electorales y también podrán consultarse en la web para que los ayuntamientos más pequeños puedan utilizarlos sin coste alguno.

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Además, se ha revisado el manual destinado a los miembros de las mesas electorales con el fin de facilitar su comprensión mediante el uso de lectura fácil. El objetivo de estas iniciativas es crear espacios más claros y amigables, permitiendo que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan orientarse y participar con mayor autonomía en el proceso electoral.

Participación ciudadana en el diseño de materiales

Para garantizar la eficacia de estas adaptaciones, participaron 58 personas con discapacidad intelectual en la validación de los nuevos materiales y protocolos. Según comentó el director de Plena inclusión, contar con la experiencia directa de este colectivo permite diseñar soluciones que no solo benefician a las personas con discapacidad, sino que también pueden resultar útiles para el conjunto de la ciudadanía general.

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Paralelamente, se han desarrollado contenidos en redes sociales donde personas con discapacidad intelectual y del desarrollo trasladan sus reivindicaciones sobre el derecho a la participación política. La campaña busca asegurar que ninguna persona quede excluida de las elecciones por las barreras del entorno o por la falta de información y apoyos adecuados.

Kit de voto autónomo y cifras de utilización

Enrique Galván, representante del Comité, destacó la evolución del sistema de voto accesible para las personas ciegas, implantado en 2007. Este procedimiento permite identificar las papeletas y elegir las candidaturas sin ayuda de otra persona, preservando así el secreto del sufragio. El kit incluye una guía explicativa, plantillas troqueladas y listados en braille para el Senado, además de otros materiales de apoyo físico.

Las personas que verifican los archivos digitales y los materiales físicos comprueban que se corresponden correctamente para certificarlo ante la Junta Electoral. Rojas subrayó el incremento significativo de las solicitudes de este recurso, registrando 1.333 peticiones en las elecciones generales de 2023 y contabilizando 3.552 para los próximos comicios del 29 de noviembre.

Voto municipal sin autonomía y críticas al sistema

A pesar de los avances, el sistema de braille no está disponible para las elecciones municipales. La falta de una infraestructura que permita aplicar el procedimiento en estos comicios obliga a muchas personas ciegas a recurrir a otra persona para identificar las candidaturas y preparar su voto, lo que impide garantizar plenamente el secreto del sufragio en este nivel electoral.

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Entre las barreras señaladas se encuentran los colegios electorales que no son accesibles, la falta de información adaptada, las dificultades para comprender los procedimientos y la insuficiencia de apoyos. El Cermi instó a las juntas electorales Central y provinciales a garantizar la accesibilidad de las elecciones generales del 29 de noviembre, supervisando el cumplimiento de las medidas y asegurando que los colegios electorales estén libres de barreras.

Se reclama recursos suficientes para que las personas con discapacidad puedan votar y participar en igualdad de condiciones. La accesibilidad debe estar presente durante todo el proceso, desde la campaña y la información electoral hasta el acceso al colegio y el propio acto de votar, garantizando que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto con autonomía y sin depender de la ayuda de terceros.