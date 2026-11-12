Barreras al voto: la lucha por la inclusión electoral de personas con discapacidad

Análisis de las desigualdades electorales en la UE y España. Datos sobre incapacitación jurídica y el papel de Plena Inclusión e Inclusion Europe en la reforma política.

Un análisis exhaustivo revela que en 13 países, de los cuales 10 pertenecen a la Unión Europea, es legal negar el derecho al voto a las personas debido a la retirada de su capacidad jurídica. Además, en 14 naciones, entre ellas 10 de la UE, las personas con discapacidad intelectual enfrentan restricciones formales para presentarse como candidatas en las elecciones. Esta situación contrasta con la voluntad expresada por la organización Inclusion Europe, que indica que el 51% de las personas con discapacidad en la Unión Europea desean participar activamente en los procesos electorales, una cifra tres puntos por encima de la media de la población general.

Marco Legal y Barreras Jurídistas

La situación legal varía significativamente entre los estados miembros, aunque persisten obstáculos estructurales importantes. En la actualidad, solo en cinco países existen personas con discapacidad intelectual que han sido elegidas para cargos públicos, lo que evidencia una brecha considerable en la representación política. Plena Inclusión España ha elaborado un informe detallado que explica exactamente qué mecanismos legales y sociales faltan tanto en España como en el resto de la Unión Europea para garantizar que las personas con discapacidad intelectual puedan participar en las elecciones en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

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Posiciones y Reacciones Europeas

Natalia Pérez, portavoz de Plena Inclusión, destaca que, a nivel europeo, la situación de España no es la peor, aunque existen naciones con mejores prácticas, como Islandia, que ofrecen mayor accesibilidad para ejercer el derecho al voto. Por el contrario, países como Alemania, la República Checa y Eslovenia han realizado reformas recientes para eliminar restricciones, mientras que otros mantienen leyes que incapacitan jurídicamente a sus ciudadanos. Desde 2023, fecha de la jornada sobre el tema en España, ha aumentado la conciencia política, pero los avances legislativos concretos aún se materializan lentamente en la práctica diaria de las instituciones.

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Impacto Social y Próximos Pasos

Aunque España permite teóricamente el voto y la elegibilidad sin restricciones tras la aprobación de la ley de capacidad jurídica, la realidad muestra barreras prácticas que impiden el ejercicio en igualdad. La modificación de la ley 6/2022 ha convertido el acceso al voto en una medida obligatoria para los partidos políticos, aunque esta no entrará en vigor hasta 2027. Plena Inclusión mantiene un buzón de experiencias para recopilar testimonios y sigue trabajando con el Foro Europeo de la Discapacidad para asegurar que no haya retrocesos en los derechos sociales durante la negociación de los próximos presupuestos de la Unión Europea.