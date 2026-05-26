Barclays impulsa a Iberdrola: tendencia alcista y nuevos objetivos de precio en el Ibex 35

Barclays eleva la recomendación y el objetivo de Iberdrola, reforzando su tendencia alcista en el Ibex 35. El análisis técnico muestra soporte en 19,60 €, resistencia superada en 19,75 € y potencial para romper los 20 € y alcanzar máximos históricos. Se sugiere mantener posiciones y usar órdenes de protección.

Iberdrola se ha convertido en el motor que impulsa el Ibex 35 en la jornada de hoy, tras la reciente revisión de Barclays que ha elevado tanto la recomendación como el precio objetivo del título.

El banco ha pasado de una posición neutral a "sobreponderar", ajustando su objetivo de cotización de 16,90 euros a 22,60 euros por acción. Este impulso analítico se refleja en el comportamiento técnico del papel: la acción sigue una clara tendencia alcista, respaldada por una media móvil de medio plazo que roza la zona de los 19,50 euros, y por un volumen de contratación que ha ido en aumento constante durante los últimos días.

Los gráficos indican la presencia de una directriz ascendente que ha resistido varios intentos de ruptura, y la zona de resistencia dinámica situada en los 19,75 euros ya ha sido superada, lo que abre la puerta a nuevos máximos intradiarios. En el contexto de los mercados internacionales, el repunte del crudo ha renovado la presión inflacionaria, mientras que el dólar sigue atrayendo a los inversores que buscan refugio frente a la incertidumbre provocada por conflictos geopolíticos.

En este escenario, el Ibex 35 mantiene abierto el hueco alcista de la sesión anterior y trata de recuperar la energía perdida. Los valores energéticos, y en particular Iberdrola, lideran la tabla de los primeros intercambios, consolidándose como un refugio seguro para el capital.

El precio de la acción alcanzó un máximo histórico intradiario el pasado 8 de abril, situándose en 20,595 euros, y desde entonces ha oscilar entre la zona de los 19 y los 20 euros, generando un soporte horizontal fiable que ha favorecido la fase de reacción y rebote actual. Los analistas recomiendan mantener los títulos ya presentes en la cartera y, para los que deseen iniciar una posición, establecer órdenes de protección que limiten el riesgo a no caer por debajo de los 19,60 euros.

En caso de que la acción permanezca por encima de los 20 euros al cierre de la sesión, se consideraría una señal de continuación de la tendencia alcista y se podrían fijar dos objetivos de precio: uno cercano a los 20,35 euros y otro más ambicioso en torno a los 20,60 euros, niveles cercanos a los máximos históricos. La exposición recomendada no debería superar el tercio del capital destinado a valores de esta naturaleza, y la posición inicial debería limitarse a un 3 % del valor total de la inversión.

En resumen, el impulso de Barclays, el soporte técnico y el contexto macroeconómico favorable hacen que Iberdrola sea una pieza clave para quienes buscan rentabilidad en el corto plazo dentro del Ibex 35





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