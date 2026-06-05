Barclays eleva a 25 libras el precio objetivo de Zegona y revalida Vodafone España por más de 6.500 M€

Barclays sube el target de Zegona Communications a 25 libras, anticipando un crecimiento del 38 % y una valoración de Vodafone España superior a 6.500 millones de euros. El informe señala catalizadores como RanCos, TowerCos y una posible venta del 40 % de la joint venture de fibra a AXA, además de un plan de recompensar a los accionistas y mejora de múltiplos frente al sector.

Barclays ha incrementado el precio objetivo de Zegona Communications de 22,4 a 25 libras, lo que supone un potencial de revalorización cercano al 38 % respecto al último cierre.

La entidad británica lleva a cabo una revisión exhaustiva de la valoración de Vodafone España, que ahora supera los 6.500 millones de euros frente a los 4.800 millones que se cotizaban en el mercado. Según el informe publicado este jueves, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL‑Invertia, Barclays mantiene su recomendación de "sobreponderar" la posición de Zegona y espera que la compañía registre un crecimiento sostenido de ingresos y de beneficios netos en los negocios de banda ancha y móvil a partir del ejercicio fiscal que concluye en marzo de 2027.

El estudio destaca una serie de catalizadores que podrían impulsar un desempeño superior al del mercado. Entre ellos se encuentran los avances en la creación de redes compartidas (RanCos) y torres de telecomunicación (TowerCos), así como la materialización de operaciones corporativas estratégicas.

En concreto, Barclays prevé que Zegona podría emprender un plan de recompensar a sus accionistas después de captar 1.800 millones de euros mediante joint ventures de fibra con Vodafone, una cifra que se suma a los 4.800 millones de capital que la compañía cerró en la última jornada. Si se incorpora la deuda neta, la valoración total se acercaría a los 9.500 millones de euros, frente a las 13,5 libras con las que la empresa cerró en enero.

Un escenario particularmente atractivo contempla la venta del 40 % de la empresa conjunta de fibra óptica de Telefónica y Vodafone a AXA por 500 millones de euros, operación que podría concretarse en los dos próximos ejercicios fiscales (el que finaliza en marzo de 2027 y el que concluye en el primer trimestre de 2028). Este movimiento permitiría a Zegona mejorar su perfil de rentabilidad, con una rentabilidad esperada del 7,9 % y un retorno total al accionista del 6,7 % para el ejercicio a marzo de 2027.

Los múltiplos de valoración que utiliza Barclays sitúan a la compañía en 7,6 veces EV/EBITDA, por debajo de la media sectorial de 10,6, y en 10,6 veces EV/flujo de caja operativo, frente a 12,7 del conjunto del sector. Los analistas también señalan que, aunque los posibles socios financieros han enfriado las negociaciones tras la época navideña, la creación de una RanCo conjunta con MasOrange o Telefónica sigue siendo una vía viable para compartir infraestructuras y captar capital sin ceder el control mayoritario.

Finalmente, el informe menciona los rumores persistentes sobre una posible fusión entre Telefónica y Vodafone en España; sin embargo, los obstáculos regulatorios y la valoración demandada por Zegona han dificultado cualquier avance concreto, mientras la compañía busca diversificar su cartera, como la reciente adquisición de la operadora británica Netomnia y los acuerdos de IA y almacenamiento en la nube con Google mediante MasOrange





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