Barcelonesa fuerza cierre de quiosco en huelga general

Un empresario en Barcelona narra cómo manifestantes le obligaron a cerrar su negocio pese a su derecho a trabajar durante la huelga general.

La jornada de huelga general en Barcelona dejó un saldo de tensión y altercados que afectaron directamente a la operativa comercial de la ciudad. El presidente de la CEO E, Antonio Garamendi, calificó el resultado de la convocatoria como un fracaso al estimar que solo un cinco por ciento de la plantilla acudió a las paralizaciones. Esta valoración contrasta con la realidad vivida en el terreno, donde un propietario de un quiosco relata haber sido forzado a cerrar su establecimiento por manifestantes.

Confrontación y cierre forzado del negocio

José Luis, el titular del negocio, asegura que a pesar de su decisión de trabajar y no secundar el paro, un grupo de personas se presentó en su local. Según sus declaraciones, los individuos le exigieron el cierre inmediato bajo coacción, sin darle opción de continuar con la actividad normal. Él intentó argumentar que tenía derecho a trabajar y que su situación económica no le permitía ausentarse, pero la imposición fue absoluta.

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El empresario cuestiona que estas acciones se pudieran enmarcar en lo que se denomina piquetes informativos. Afirmó que quienes lo obligaron a cerrar no pertenecían a sindicatos, ya que después de este evento los representantes sindicales sí pasaron por el lugar para informar correctamente. Insiste en que como trabajador y titular, posee el derecho constitucional a decidir si participa en la huelga o no.

Crítica a tácticas de protesta y miedo a la agresión

José Luis destacó la edad y el atuendo de los manifestantes, describiéndolos como jóvenes encapuchados, salvo tres individuos que mostraron sus rostros. Advierte que este tipo de comportamientos extremos pueden perjudicar las propias reivindicaciones que buscan defender. Considera que actuar de esta manera alimenta discursos de extrema derecha y viola derechos fundamentales, generando un ambiente de inseguridad en la zona.

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Reconoce haber sentido miedo durante el enfrentamiento, una sensación común en una zona con presencia de individuos problemáticos. Aunque no sufrió una agresión física directa por parte de quienes lo presionaron, sí hubo tensión cuando uno de los empujones afectó al expositor de productos y lo golpeó parcialmente. No obstante, aclara que el intercambio terminó en diálogo sin violencia física directa hacia su persona.

Debate político sobre la transparencia y la convocatoria

Mientras tanto, en el ámbito político, Ibón Domínguez, portavoz nacional de JUPOL, expresó su extrañeza por la falta de transparencia del Ministerio del Interior tras la jornada. Esta crítica se suma a la postura de la CEOE sobre la baja participación. Además, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) declaró que no contempla un gobierno del PP y Vox, pero tampoco apoyaría la repetición del esquema actual de Gobierno.

El quiosco de José Luis se ha mantenido abierto durante la pandemia por la importancia del derecho a la información. El propietario argumenta que este servicio es vital también durante las huelgas, ya que los ciudadanos tienen derecho a adquirir prensa y mantenerse informados. Su experiencia ilustra la fricción entre el derecho a huelga y la libertad de trabajo en el sector comercial catalán.