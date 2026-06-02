Barcelona y Portbou encabezan la lista de municipios con temperaturas extremas en mayo

La temperatura en Barcelona y Portbou ha superado los 35 grados en 173 ocasiones en mayo, con un récord de 47 noches consecutivas en Barcelona y 6 noches en Portbou. La mayor parte de estas temperaturas extremas se han registrado en la zona de Ponent, con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados.

La temperatura en Barcelona i Portbou ha superat los 35 grados en 173 ocasiones en mayo, con un récord de 47 noches consecutivas en Barcelona y 6 noches en Portbou .

La mayor parte de estas temperaturas extremas se han registrado en la zona de Ponent, con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados. En total, 73 estaciones del Meteocat han superado los 35 grados en mayo, lo que supone un récord histórico. La temperatura más alta registrada fue de 39,5 grados en Vinebre, un récord absoluto de la serie.

Además, se ha superado el récord de noches tropicales en un mayo, con un total de 47 registros en una veintena de estaciones. En 43 de las 180 estaciones del Meteocat que recopilan datos, se ha superado el histórico de temperatura mínima en un mes de mayo.

Por otro lado, se ha registrado un récord absoluto de temperatura mínima más alta, con los extraordinarios 28 grados que anotó la estación automática del Meteocat en Portbou el pasado día 28 de mayo. La segunda más alta se registró la misma noche de jueves de la semana pasada en el Observatorio Fabra de Barcelona, con 23,4 grados, un récord para este observatorio





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