Conoce el horario, dónde ver el Barcelona contra el Sabah en televisión y online, y las bajas del equipo en la Champions League el 25 de noviembre.

El Futbol Club Barcelona se enfrenta este miércoles 25 de noviembre al Sabah en Bakú, Azerbaiyán, en el marco de la jornada cinco de la fase de grupos de la Champions League. Este encuentro, que marca un hito logístico al ser el desplazamiento más largo de la historia del club en competiciones continentales con una distancia de 3.959 kilómetros, tiene como objetivo principal asegurar un triunfo que facilite el acceso directo a los octavos de final.

Logística del Viaje y Ausencias Clave

La dirección técnica, liderada por Hansi Flick, ha implementado un cambio radical en la planificación del viaje para mitigar el impacto del jet lag y la fatiga acumulada en un calendario deportivo sin descanso. El equipo partió el lunes al mediodía para regresar a Barcelona en la madrugada del jueves, ajustando el horario en tres horas y soportando un trayecto aéreo que supera las cinco horas de duración. Esta gestión logística responde a la necesidad de preservar el rendimiento físico de los jugadores ante la exigencia del desplazamiento.

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En el terreno de juego, el Barcelona debuta sin su joven estrella Lamine Yamal, quien ha sido dado de baja por un parte médico que reporta leves molestias en el tobillo derecho, una dolencia arrastrada desde el duelo liguero del domingo. Los servicios médicos del club, junto con el entrenador, decidieron no arriesgar al extremo, quien acumula más de 1.400 minutos de juego en este inicio de curso, con el objetivo de que recupere su plena forma para la competición local. Su ausencia se suma a las bajas confirmadas de Rodri, Xavi Espart y Roony Bardghji.

Para cubrir las vacantes en la plantilla, Hansi Flick ha convocado a tres promesas del filial azulgrana para completar la lista de 22 jugadores: Jesse Bisiwu, Brian Fariñas y Álex Campos. Esta decisión refuerza la apuesta por el talento joven del club en un momento de alta demanda competitiva, donde cada minutaje cuenta para mantener la solidez defensiva y el equilibrio táctico necesario frente a un rival que aprovecha su localía.

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Estado de Forma y Contexto Competitivo

El Barcelona llega a este choque con la moral alta tras consolidar el liderato en La Liga, posicionándose con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid gracias a una victoria épica por 3-2 ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou. En ese partido, el equipo mostró una capacidad de reacción excepcional al invertir un marcador adverso que lo dejaba dos goles abajo en los primeros siete minutos, incluyendo un penal fallado por Lamine Yamal, para imponerse en diez minutos mediante goles de Gerard Martín, Fermín López y un autogol de Pau Navarro.

En la clasificación de la Champions League, el conjunto culé ocupa la quinta posición con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, buscando este triunfo para encaminar su pase directo a la siguiente ronda. Por otra parte, el Sabah, dirigido por el técnico lituano Valdas Dambrauskas, aborda el encuentro como el evento más significativo de su historia deportiva, contando con el apoyo absoluto de su afición en un estadio lleno.

El equipo azerí llega con confianza al liderar su liga doméstica después de golear al Sumgayit por un contundente 1-5 el pasado viernes. Este resultado le ha permitido dosificar sus fuerzas, disponiendo de un día extra de descanso en comparación con sus rivales europeos. Su rendimiento en casa ha sido notable esta temporada, habiendo superado al Slavia de Praga y manteniendo una competencia pareja contra el Borussia Dortmund, lo que confirma su solidez como anfitrión.

Transmisión y Detalles del Encuentro

El partido entre el Sabah y el Barcelona se disputa en el contexto de la jornada cinco de la fase de grupos de la Champions League, un duelo que reúne a dos realidades futbolísticas muy distintas pero unidas por la pasión y la estrategia. Los aficionados en España podrán seguir la transmisión del encuentro en directo a través de los canales oficiales que detalla ABC.es, asegurando la cobertura completa de cada jugada y momento clave del desarrollo deportivo.

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La gestión del calendario y la ausencia de figuras clave como Lamine Yamal plantean un desafío táctico adicional para Hansi Flick, quien debe integrar a los nuevos convocados y mantener el nivel de competitividad que le ha permitido liderar su liga nacional. La experiencia del Sabah en su propio estadio y su momento de forma local contrastan con la logística exigente del Barcelona, creando un escenario donde la preparación física y mental determinarán el resultado final en Bakú.