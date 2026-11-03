Barcelona vs Aston Villa: Clave de la Champions League para Flick y Emery

El FC Barcelona recibe al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick busca puntos clave con bajas defensivas, mientras Unai Emery intenta mejorar su histórico ante el FC Barcelona en la Champions League.

El FC Barcelona recibe al Aston Villa en el Spotify Camp Nou a partir de las 21:00 horas este martes. Este encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League y presenta una coyuntura crítica para ambos conjuntos. Los azulgranas buscan consolidar su posición en las ocho primeras plazas para evitar la eliminatoria intermedia.

Los de Hansi Flick arriban al duelo europeo tras una contundente victoria de 6-1 ante el Alavés. Este resultado sirvió para dejar atrás las derrotas consecutivas sufridas frente al PSG por 4-2 y ante el Real Madrid por 1-2. La goleada en La Liga devolvió la confianza al vestuario, aunque el equipo afronta la prueba europea con importantes ausencias.

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Equilibrio táctico y ausencias clave

La defensa del FC Barcelona presenta numerosas dudas debido a las lesiones de Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen. Esta situación reduce considerablemente las alternativas defensivas del entrenador alemán para el choque europeo.

Tampoco estarán disponibles Dani Olmo ni Roony Bardghji, lo que limita las opciones ofensivas del plantel. Todo apunta a que Gerard Martín regresará a la titularidad tras descansar frente al Alavés, mientras Pau Cubarsí y João Cancelo mantienen sus puestos fijos en la línea de cuatro.

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La principal incógnita reside en el lateral derecho, donde Brian Fariñas y Alejandro Balde se disputan la plaza. En el centro del campo, Rodri Hernández y Pedri dirigirán el juego con mayor certidumbre, apoyados por Fermín López como nexo de conexión con los atacantes.

Confianza y el desafío de Unai Emery

El Aston Villa llega a Barcelona sin conocer la derrota en esta competición europea. Los de Unai Emery lideran su grupo con un pleno de tres victorias en tres partidos disputados ante Brujas, Fenerbahçe y Viking. Su trayectoria en la Champions es impecable, a pesar de una semana complicada en las competiciones domésticas inglesas.

El conjunto de Birmingham ha pasado de imponerse al Manchester City a caer eliminado de la Copa de la Liga frente al Bournemouth. Además, se dejaron dos puntos ante el Fulham, lo que contrasta con su rendimiento europeo actual. Emery busca mejorar un registro histórico adverso ante el FC Barcelona con apenas tres victorias en 30 enfrentamientos.

El técnico de Hondarribia se enfrenta a su peor balance ante un rival, con seis empates y 21 derrotas en 30 partidos. Sin embargo, su Aston Villa ha convertido la Champions League en su competición más fiable de la temporada actual. Los ingleses han cumplido objetivos ante rivales teóricos inferiores, pero ahora enfrentan una prueba de mayor exigencia.

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Antecedentes y récords de Lamine Yamal

Los precedentes entre ambos clubes reflejan un historial equilibrado en competiciones europeas. El FC Barcelona superó al Aston Villa en cuartos de final de la Copa de la UEFA 1977-78, mientras que el conjunto inglés se impuso en la Supercopa de Europa de 1982. Estos antecedentes sugieren un duelo muy parejo en el terreno de juego.

Lamine Yamal llega al encuentro con la posibilidad de marcar un nuevo récord histórico en la Champions League. El extremo azulgrana suma 13 goles antes de cumplir 20 años, igualando la marca de Kylian Mbappé. Si anota ante el Aston Villa, Yamal se convertirá en el máximo goleador menor de 20 años en la historia de la competición.

Yamal firmó un doblete decisivo frente al Alavés y ha recuperado su mejor versión. Junto a Raphinha, también con doblete ese día, forman la punta de lanza de un frente ofensivo caracterizado por la velocidad. El equipo necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por el acceso directo a octavos de final.