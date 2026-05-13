Barcelona vs Alavés: Partido de LaLiga EA Sports correspondiente a la jornada 36

La fiebre del Barcelona ya ha sido consumida. Sin embargo, el equipo azulgrana encamina sus pasos para encontrar fuerzas y medis en una visita al Alavés. El Alavés afrontará este partido como local con los pies en la lucha por la permanencia y la clasificación europea, mientras que el Barcelona persigue la clasificación a los oitavos de final de la Copa del Rey y la estudiar su posición en los Playoffs de la Liga Endesa. Con una diferencia de tan solo siete puntos y nueve partidos por jugar, el choque promete como máximo entre el líder y el cuarto clasificado. En Mendizorroza, las últimas victorias del Alavés son de 2002, mientras que el Barcelona ha ganado las últimas seis visitas.

El partido de LaLiga EA Sports correspondiente a la jornada 36 entre Barcelona y Alavés, el cual se disputará a partir de las 21:30 horas en Mendizorroza.

El Barcelona, con el título de liga ya adquirido, afrontará la resaca de su éxito y buscará un triunfo ante el Alavés, que lucha por la permanencia y la clasificación para los puestos europeos. En la tabla, el Barça liderará a los equipos de descenso y tendrá como objetivo preparar la clasificación para los oitavos de final de la Copa del Rey y los Playoffs de la Liga Endesa.

En cuanto al Alavés, no ha vencido al Barcelona desde el 2016 y solo ha logrado siete victorias en las 50 partidas que han disputado. Además, en Mendizorroza, el Alavés no ha ganado desde la temporada 2002





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