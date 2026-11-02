Barcelona vive una jornada tranquila sin asistentes a las convocatorias de Blocus bajo fuerte despliegue policial

A pesar del intenso dispositivo policial de nivel cuatro y las advertencias de las autoridades, Barcelona no registró asistentes en las convocatorias de Blocus, manteniendo la calma sin disturbios. Las fuerzas de seguridad identificaron a un millar de personas y decomisaron objetos sospechosos, mientras el alcalde Jaume Collboni enfatizó la preparación de la ciudad para posibles futuras protestas y destacó la eficacia de la coordinación entre los cuerpos policiales y la administración durante esta jornada sin incidentes.

Barcelona ha registrado una jornada marcada por la calma relativa y la ausencia de manifestantes a pesar de un masivo despliegue de seguridad diseñado para prevenir posibles disturbios y actos de saqueo.

La capital catalana, junto con otras ciudades del territorio, ha vivido el día sin asistentes en las convocatorias realizadas bajo la etiqueta de Blocus, lo que ha permitido a las autoridades evaluar la eficacia de las medidas de contención adoptadas. El Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra han coordinado un dispositivo policial de alto nivel para garantizar la seguridad ciudadana y la protección del comercio, especialmente en el centro de la ciudad, donde las calles permanecieron vacías de protestas aunque llenas de agentes y controles de seguridad.

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado en una comparecencia informativa que, aunque la jornada ha transcurrido sin incidentes ni violencia, no se puede bajar la guardia frente a un fenómeno que considera nuevo y en evolución. Ha subrayado que, tras una semana intensiva de planificación y coordinación entre los distintos cuerpos policiales y las administraciones, la ciudad se encuentra más preparada para hacer frente a posibles segundas jornadas de conflictividad.

Coordinación policial y seguridad ciudadana

Los Mossos de Esquadra desplegaron un dispositivo de nivel cuatro, el máximo en la escala policial, con más de trescientos agentes actuando desde la tarde-noche del sábado. Se establecieron controles y filtros preventivos en puntos estratégicos como las estaciones de Passeig de Gràcia, Sants y Plaza de Catalunya, donde se cerraron los accesos secundarios para facilitar los escrutinios y la identificación de posibles participantes.

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Durante las labores de prevención, la policía realizó aproximadamente un millar de identificaciones y decomisó más de sesenta objetos que consideraban susceptibles de ser utilizados en disturbios, tales como pasamontañas, herramientas y otros elementos. Comercios y tiendas del centro catalán tomaron medidas preventivas, tapiando vitrinas, retirando mercancía de la primera fila o adelantando sus horarios de cierre, algunas ya desde las quince horas.

Detenciones y vínculos con Blocus

Además, varias líneas de autobuses modificaron sus recorridos para evitar zonas sensibles. En el ámbito judicial, la investigación avanza con la cuarta detención en Cataluña de una persona vinculada a Blocus, un joven de veintiún años acusado de instigar saqueos y coordinar a los participantes a través de canales de mensajería. Paralelamente, en Valencia, un tribunal ha enviado a prisión sin fianza al fundador del movimiento.

La policía mantiene la investigación abierta, sin descartar futuras detenciones mientras se continúa monitoreando las actividades digitales y presenciales de los grupos organizados.