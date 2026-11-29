El FC Barcelona aprovechó la falta de puntería del Deportivo Alavés para imponerse en el Bernabéu. Un hat-trick de Raphinha y un gol de Lamine Yamal sellan la victoria.

El FC Barcelona venció al Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu gracias a una actuación estelar de Raphinha, quien marcó tres goles. Este triunfo permite al conjunto blaugrana reducir la diferencia en la tabla de clasificación tras la derrota del Real Madrid ante el mismo rival.

Raphinha marca hat-trick decisivo en el Bernabéu

Raphinha completó un hat-trick que sentenció el encuentro contra el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu. El brasileño aprovechó una maniobra en el área y un pase preciso de Lamine Yamal para empujar el balón a placer. Este desempeño ofensivo le permite al FC Barcelona marcharse a seis puntos de distancia en la clasificación.

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Lamine Yamal inicia la victoria con gol en dos minutos

Lamine Yamal firmó el 0-1 en el minuto dos del partido gracias a una genialidad técnica. Cubarsí y Lamine Yamal prepararon una jugada de calidad espectacular para definir ante el portero Joan García. Esta apertura del marcador sorprendió al Deportivo Alavés desde el inicio del encuentro en el estadio Santiago Bernabéu.

Dani Olmo y la defensa blaugrana consolidan el triunfo

Dani Olmo anotó el segundo gol que consolidó la ventaja del FC Barcelona en el Bernabéu. El portero del Deportivo Alavés, Leo Román, intentó evitar un resultado mayor defendiendo con entrega. La defensa blaugrana desbarató dos ocasiones claras de los visitantes en los primeros minutos del partido.

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El Deportivo Alavés pierde puntos clave en la lucha por la permanencia

El Deportivo Alavés se mantiene solo tres puntos por encima de la zona de descenso tras esta derrota en el Bernabéu. Los jugadores del Deportivo terminaron el partido viéndose superados por el ritmo del FC Barcelona. Este resultado representa un pinchazo importante para el conjunto vitoriano en su búsqueda de estabilidad.

Próximos partidos del FC Barcelona y el Deportivo Alavés

El FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou el próximo miércoles. El Deportivo Alavés visitará al Portugalete esta semana en la Copa antes de viajar a Santander para enfrentarse al Racing.