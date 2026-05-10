Barcelona's Agora Juan Andres Benitez in Danger of Demolition

The Agora Juan Andres Benitez, a community space in the heart of Barcelona's Raval district, is at risk of being demolished by the Sareb, a private entity with public funds. The space was occupied in 2014 as a memorial and protest against the murder of a local resident by police. The community has been fighting to prevent its demolition, citing the space's importance as a green space, a refuge from police violence, and a vital organizing hub for over 400 self-managed groups.

Al cor del barri del Raval de Barcelona hi trobem l’Àgora Juan Andrés Benítez, un espai comunitari carregat de simbologia i que ara la Sareb amenaça amb desallotjar.

És un més dels espais autogestionats de Barcelona en risc de desaparèixer. L'Àgora es va ocupar l'any 2014 com a acte de memòria i denúncia per l'assassinat del veí del barri Juan Andrés Benítez a mans dels Mossos d'Esquadra. Sis agents van ser condemnats en l'única sentència que hi ha hagut en els últims quinze anys per la mort d'una persona sota custòdia policial.

L'assassinat va commoure el barri que, per commemorar el primer aniversari de la mort de Benítez, es va organitzar per ocupar i donar vida al solar de davant d'on van tenir lloc els fets. Quan es va ocupar, l'espai estava 'en mans d'una propietat embargada per nombroses deutes', tal com apunta en una nota de premsa el moviment 'L'Àgora es queda al Raval' que vol aturar el desallotjament programat pel pròxim 14 de maig.

El veïnat assegura que durant més d'onze anys, l'Àgora ha sigut 'un bot salvavides enmig de l'especulació del barri del Raval'. No és la primera vegada que l'espai és amenaçat de ser desallotjat amb falses promeses de construir-hi pisos o un hotel. L'any 2018, les veïnes i veïns van ser demandats per l'empresa propietària del solar que l'havia mantingut abandonat durant anys. En aquella ocasió, l'organització ciutadana va aturar el desallotjament i va aconseguir que es desestimés la demanda. Ara, volen tornar-ho a fer





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Barcelona Raval District Community Space Sareb Police Violence Green Space Organizing Hub

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