Barcelona recuperará 10.000 viviendas turísticas para uso residencial tras aval constitucional

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado la recuperación de 10.000 viviendas de uso turístico para destinarlas a alquiler o compra residencial a partir de 2028, medida avalada por el Tribunal Constitucional. Esta iniciativa se enmarca en el Pla Viure, estrategia municipal para hacer frente a la emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda. El proceso se sustenta en el decreto ley 3/2023, que exige licencia urbanística para viviendas turísticas y limita su duración a cinco años. Paralelamente, el consistorio ofrece herramientas y subvenciones a comunidades de propietarios para identificar y limitar usos turísticos irregulares, con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda hasta 15.000 unidades en 2027.

La medida se enmarca en el Pla Viure , cuyo objetivo es dar respuesta a la emergencia habitacional, promoviendo que barceloneses y barcelonesas puedan quedarse en su ciudad.

No es ningún secreto que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudadanía de Barcelona. Cada vez más residentes reconocen tener dificultades para acceder a un hogar digno a un precio asequible, una realidad que afecta directamente su calidad de vida y en la que el Ayuntamiento de Barcelona lleva tiempo trabajando a través del Pla Viure -Plan Vivir-, la estrategia municipal para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.

Este plan se despliega siguiendo cuatro ejes fundamentales: universalizar el derecho a la vivienda; rehabilitar y mejorar las viviendas existentes; atender la vulnerabilidad y crear un sistema público de vivienda. En este contexto, se enmarca la recuperación de 10.000 viviendas de uso turístico (HUT) para destinarlas a uso residencial hasta el 2028, una medida anunciada en junio de 2024, cuando el consistorio comunicó que no renovaría las licencias de viviendas de uso turístico.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de políticas de vivienda que incluye el tope de precios del alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y el aumento sostenido del parque público mediante la construcción, la rehabilitación y la compra de inmuebles, con el objetivo de garantizar el derecho a quedarse a vivir en Barcelona y aumentar el parque público hasta las 15.000 viviendas en el año 2027. El proceso de recuperación de las viviendas de uso turístico para el uso residencial se inició con el decreto ley 3/2023, del 7 de noviembre.

Este decreto establece que para crear una vivienda de uso turístico será necesaria una licencia urbanística previa y que los ayuntamientos tendrán que autorizar expresamente este uso en el planeamiento urbanístico, con una duración máxima de cinco años. El Ayuntamiento de Barcelona, en aplicación rigurosa del decreto, decidió no renovar las licencias y dejar que se caduquen directamente en 2028, cinco años después de la aprobación.

Esta decisión favorecerá que las 10.000 viviendas de uso turístico existentes en la ciudad vuelvan al mercado de alquiler o de compra, respondiendo a dos objetivos clave: evitar la pérdida de vivienda de alquiler habitual debido a la proliferación de pisos turísticos y priorizar las necesidades de la población residente, frenando la presión turística sobre el mercado inmobiliario. El Tribunal Constitucional avaló la plena constitucionalidad de la medida mediante la sentencia 64/2025 del 13 de marzo de 2025, tras el recurso presentado por el Partido Popular.

El tribunal concluyó que la regulación responde a una situación de urgencia vinculada a la proliferación de las viviendas de uso turístico, sin vulnerar el derecho de propiedad, ya que limita el uso de las viviendas pero no cuestiona su titularidad. También avaló la exigencia de licencia urbanística como instrumento legítimo para proteger el interés general y el modelo de ciudad.

Mientras no se haga efectiva la eliminación de las viviendas de uso turístico, con la finalización de las licencias en 2028, el Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la ciudadanía herramientas y ayudas para identificar irregularidades o limitar la presencia de viviendas de uso turístico antes de que desaparezcan. Una de las principales herramientas es una plataforma que permite a las comunidades de propietarios comprobar la presencia de viviendas de uso turístico que operan sin licencia en sus fincas.

Además, se ha lanzado una subvención destinada a las comunidades de propietarios que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los existentes para limitar el uso turístico en su finca. Esta subvención cubre el 50% de los gastos derivados de la gestión (notaría, registro y honorarios profesionales), con un máximo de 1.500 euros en caso de modificación de estatutos y 2.500 euros en caso de creación de nuevos estatutos.

Las ayudas se otorgan por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible, como fruto del convenio de colaboración a tres bandas firmado con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona. Con estas acciones, el Ayuntamiento busca acelerar la reversión de viviendas turísticas al uso residencial y proteger el derecho a la vivienda de los vecinos





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