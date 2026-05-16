Barcelona: Mordedora en observación por hantavirus, da negativo en PCR

Una mujer que estuvo en observación en el Hospital Clínic de Barcelona tras haber tenido contacto con un caso de hantavirus en un vuelo internacional ha dado negativo en su segunda prueba PCR. Aunque la prueba resultó negativa, la paciente seguirá en confinamiento y observación en el hospital, siguiendo los protocolos de quarantaine por haber estado en el mismo avión que una mujer neerlandesa fallecida por el virus.

Una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona, en observación por contacto con un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado negativo en su segunda PCR .

Aunque la prueba fue negativa, seguirá en confinamiento y observación en el hospital siguiendo los protocolos de quarantaine. La paciente se encuentra asintomática y en buen estado de salud. Fue ingresada el 9 de mayo tras haber estado en el mismo avión que una mujer neerlandesa fallecida por el virus.

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat informan que la mujer estará sometida a la cuarentena establecida para las personas que han tenido contacto con infectados por hantavirus, ya que estuvo en el avión con la neerlandesa fallecida por este virus





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