Barcelona enciende las luces de Navidad el 26 de noviembre con 140 km de iluminación. Conozca los horarios, el costo de 4,6 millones de euros y las rutas principales.

La capital catalana preparará el escenario festivo con su tradicional encendido de luces navideñas 2026, programado para el jueves 26 de noviembre. Este evento marcará el inicio oficial de la temporada decembrina en la ciudad, destacando por su alcance masivo y su inversión significativa. El acto central se desarrollará en el Passeig de Gràcia, convirtiéndose en el punto focal para miles de residentes y turistas que buscan participar en la ceremonia inaugural.

Cronograma de iluminación y horarios

El encendido principal ocurrirá a las 18.00 horas, con un espectáculo gratuito que integra música, producciones audiovisuales y danza aérea. Esta cifra de elementos artísticos representa un incremento de catorce unidades respecto a la edición anterior, reflejando la ambición del organizador para esta temporada. La iluminación permanecerá activa hasta el 6 de enero de 2027, garantizando la presencia festiva durante todo el periodo vacacional.

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Los horarios de funcionamiento varían según el día de la semana para optimizar el consumo energético y la experiencia del público. De domingo a jueves, las luces estarán encendidas desde las 17.30 hasta la 1.00 horas. Sin embargo, los viernes y sábados se extenderá la operación hasta las 2.00 horas. Este horario extendido también se aplicará en fechas clave como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero.

Desglose financiero y fuentes de financiamiento

El presupuesto total asignado para la decoración y la iluminación ascenderá a 4,6 millones de euros. Esta cantidad considerable debe ser amortizada a través de una tasa turística específica, lo que indica que el costo recae directamente sobre los visitantes de la ciudad. La inversión busca cubrir no solo la instalación eléctrica, sino también la creación de piezas artísticas y la logística necesaria para mantener la infraestructura.

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La extensión de la iluminación abarcará aproximadamente 140 kilómetros de calles en toda la metrópoli. Este esfuerzo tecnológico y estético se distribuirá entre los diez distritos administrativos de Barcelona. La red incluye vías emblemáticas como la Gran Via de les Corts Catalanes, la calle Aragó, la Via Laietana y el Passeig de Sant Joan. Además, se incluirán la Rambla, la Ronda de Sant Pere, la calle Balmes y la plaza de Urquinaona.

Novedades artísticas y decoraciones en el Passeig de Gràcia

El evento central se concentran en el tramo del Passeig de Gràcia, específicamente entre las calles Rosselló y la avenida Diagonal. Esta zona será transformada mediante una intervención luminosa de gran escala que busca resaltar la arquitectura modernista del lugar. La selección de este eje central subraya su importancia como arteria principal del turismo comercial de la ciudad.

Una de las novedades estructurales es la incorporación de nuevas calles que hasta ahora no contaban con alumbrado navideño en todo su recorrido. El Ayuntamiento ha introducido dos diseños de luces de autor para esta temporada. Uno de ellos se ubicará en el Passeig de Maragall, presentando un poema luminoso, mientras que el otro aparecerá en la Rambla de Prim con rayos de luz de diferentes colores.

Árboles de Navidad y belenes tradicionales

La plaza de Sant Jaume recuperará su tradicional árbol de Navidad, acompañado de un espectáculo de proyecciones sobre las fachadas del Ayuntamiento y la Generalitat. Aunque el nacimiento exterior habitual desaparece en esta ubicación, se sustituirá por el espectáculo audiovisual Les postals de Nadal, creado por la artista Alba G. Corral. Las proyecciones estarán visibles desde el 26 de noviembre hasta el 5 de enero.

Los visitantes podrán acceder gratuitamente a dos belenes tradicionales situados en el interior de los edificios que presiden la plaza. El belén del Ayuntamiento estará abierto a partir del 12 de diciembre, mientras que el de la Generalitat lo hará desde el 19 de diciembre. Esta estrategia permite preservar la tradición navideña sin ocupar el espacio público exterior en esa área específica.

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El Puerto Olímpico también será un foco importante de la decoración, incorporando ocho árboles iluminados adicionales. La zona contará con un regalo gigante y decoraciones especiales en las palmeras y el edificio de Capitanía. En los barrios, la plaza de l'Orgull y la plaza de Falset en el distrito de la Marina tendrán sus propios encendidos programados para el 20 y el 21 de noviembre, respectivamente.

La Catedral de Barcelona acogerá su belén tradicional en el claustro desde el 26 de noviembre hasta el 8 de enero. El acceso se realizará de forma gratuita por la puerta de Santa Eulalia, ubicada en la calle del Bisbe. Por su parte, el monasterio de Pedralbes inaugurará su exposición el 12 de diciembre y la mantendrá hasta el 2 de febrero de 2027.

Impacto en la movilidad y restricciones de tráfico

La celebración del encendido oficial generará consecuencias directas para la movilidad en el centro de Barcelona. Se prevén restricciones al tráfico y posibles desvíos de autobuses tanto durante los preparativos como durante el transcurso del espectáculo. El Ayuntamiento no ha detallado por el momento los horarios exactos ni el alcance preciso de los cortes de circulación, lo que requiere precaución por parte de los conductores.

La recomendación principal es utilizar el transporte público, especialmente el metro, para acceder a la zona del evento. Las estaciones más cercanas al Passeig de Gràcia son Diagonal, servida por las líneas L3 y L5, y Passeig de Gràcia, que conecta con las líneas L2, L3 y L4. Desde estas estaciones, el lugar del encendido es accesible caminando.

Es aconsejable consultar los avisos de la Empresa Municipal de Transportes de Barcelona (TMB) antes de desplazarse, ya que las líneas de autobús que circulan por la zona podrían sufrir alteraciones significativas. Los ciudadanos también pueden consultar más detalles sobre movilidad en los canales iMobilitat del Centro de Gestión de la Información de la Movilidad, conocido por sus siglas CGIM, para obtener información en tiempo real sobre el estado del tráfico.