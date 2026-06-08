Barcelona Energia registra un aumento en sus ingresos debido al crecimiento en el número de municipios que se han unido a su accionariado

La compañía de energía de la ciudad de Barcelona, Barcelona Energia, ha informado de un aumento en sus ingresos debido a un crecimiento en el número de municipios que se han unido a su accionariado.

La compañía de energía de la ciudad de Barcelona, Barcelona Energia , ha informado de un aumento en sus ingresos debido a un crecimiento en el número de municipios que se han unido a su accionariado.

Según el director de la empresa, Iu Gallart, los ingresos han aumentado hasta 48,08 millones de euros, lo que se debe a las fluctuaciones en el precio de la luz en el mercado mayorista y al crecimiento en el perímetro de la empresa. En la actualidad, 15 municipios de la área metropolitana de Barcelona se han unido a su accionariado, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior.

Los municipios que se han unido a Barcelona Energia incluyen Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu, El Papiol, Sant Just Desvern, Esplugues, Pallejà, Torrelles y Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat); Montgat (Maresme); Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), y Castellbisbal, Barberà y Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Además, se han incorporado Ripollet (Vallès Occidental) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) este año.

La empresa ha destacado que todos estos municipios consideran a Barcelona Energia como un medio propio de la Administración, lo que significa que la empresa es considerada como una parte integral de la Administración municipal. En cuanto a la actividad de la empresa, se ha informado de que los puntos de suministro de titularidad pública han aumentado un 29% durante 2025, hasta alcanzar un total de 8.935, a los que se suministró 221.340 megavatios hora, lo que representa el 74% de toda la energía que comercializó la empresa.

Por otro lado, el resto de la actividad corresponde a hogares y empresas que, juntos, suman 8.450 puntos, lo que representa un aumento del 8,3% en comparación con el año anterior





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