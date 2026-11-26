Barcelona iluminará sus calles el 26 de noviembre con 140 km de luz y un presupuesto de 4,6 millones de euros. Descubre detalles de horarios, ubicación en Paseo de Gracia y movimientos.

La capital catalana celebrará la llegada de las fiestas con el encendido oficial de su alumbrado navideño el jueves 26 de noviembre. Este evento central se llevará a cabo en el icónico Paseo de Gracia, donde se desarrollará un espectáculo multisensorial gratuito a partir de las 18.00 horas. La iniciativa busca transformar la ciudad en un espacio luminoso que perdurará durante todo el periodo festivo.

Detalles del Presupuesto y Cronograma

La inversión total para la campaña lumínica asciende a 4,6 millones de euros, una cifra financiada en gran medida mediante la tasa turística. Esta cifra permite cubrir la iluminación de 140 kilómetros de calles y la instalación de decoraciones innovadoras en diversos barrios. Las luces estarán operativas desde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027, creando un manto festivo que durará casi dos meses.

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Horarios de Funcionamiento y Horarios

Los horarios de encendido están estructurados para maximizar la visibilidad nocturna durante la temporada. El sistema se activará diariamente entre las 17.30 y la 1.00 horas de los domingos a los jueves. Durante los viernes y sábados, el horario se extiende hasta las 2.00 horas. Esta prolongación también se aplicará de forma especial en las fechas claves de Navidad y Año Nuevo: los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero.

Ubicación Central y Nuevas Instalaciones

El acto de encendido se centrará en el tramo del Paseo de Gracia comprendido entre la calle Rosselló y la avenida Diagonal. La iluminación se extenderá por los diez distritos de la ciudad, abarcando vías principales como la Gran Vía de les Corts Catalanes, la calle Aragó y la Via Laietana. También incluirán el Paseo de Sant Joan, la Rambla, la ronda de Sant Pere, la calle Balmes y la plaza de Urquinaona.

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Innovaciones y Nuevas Decoraciones

Barcelona introduce novedades significativas este año, incluyendo una ruta de luces que anteriormente carecía de iluminación festiva en su totalidad. El Ayuntamiento estrenará dos diseños de autor: un poema luminoso en el Paseo de Maragall y rayos de luz multicolor en la Rambla de Prim. Además, se recuperan decoraciones de años anteriores y se reinstalan los tradicionales galets gigantes de Navidad en una docena de mercados municipales, la plaza del Rey y la Rambla de Cataluña.

Árboles y Nacimientos Oficiales

La plaza de Sant Jaume volverá a contar con un árbol de Navidad, aunque se elimina el nacimiento exterior tradicional para dar paso a las proyecciones audiovisuales de la artista Alba G. Corral. Los belenes interiores permanecen disponibles en el Ayuntamiento desde el 12 de diciembre y en la Generalitat desde el 19 de diciembre. Otros árboles iluminados se encuentran en el Puerto Olímpico y en plazas de barrios como l'Orgull y Falset.

Afectaciones a la Movilidad Ciudadana

El evento tendrá consecuencias directas en la circulación por el centro de Barcelona. Se prevén restricciones al tráfico y posibles desvíos de autobuses durante los preparativos y la celebración. Los ciudadanos deben consultar los avisos de TMB y los canales iMobilitat del CGIM para planificar sus desplazamientos. Las estaciones de metro más recomendadas son Diagonal y Passeig de Gràcia para acceder al lugar del evento a pie.