Más de 31.000 mujeres recorrieron Barcelona en la prueba final de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Argentina Oria de Rueda se impuso en la categoría femenina absoluta.

La capital catalana ha servido como escenario final para la temporada 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, un evento que ha congregado a más de 31.000 participantes en sus calles. La prueba ha concluido su recorrido por nueve ciudades, culminando con una festiva jornada que ha transformado la zona central de Barcelona en un gigantesco espacio de celebración deportiva y convivencia.

Recorrido por la Sagrada Familia y el Puente de Calatrava

El gran atractivo del nuevo trazado implementado en Barcelona ha sido el paso junto a la Sagrada Familia, permitiendo a los corredores disfrutar de una de las obras arquitectónicas más emblemáticas del mundo mientras realizan actividad física. La salida se ha localizado junto al conocido popularmente como el Puente de Calatrava, un punto estratégico que ha dado comienzo a una distancia de 7 kilómetros.

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Las corredoras han transitado por la ciudad hasta alcanzar la meta en el paseo de Pujades, ubicada precisamente junto al Arco del Triunfo. Este final de trayecto ha permitido la integración inmediata con el tradicional festival de fitness, prolongando la fiesta del deporte femenino más allá de la línea de llegada y consolidando la experiencia lúdica y saludable para todos los asistentes.

Victoria de Argentina Oria de Rueda en la categoría absoluta

En la competición oficial, la corredora argentina Argentina Oria de Rueda se ha alzado con la victoria en la categoría femenina absoluta con un tiempo de 25 minutos y 57 segundos. Esta triumphadora ya había demostrado su superioridad en esta misma edición al ganar previamente la prueba de Valencia y el Medio Maratón de Zaragoza, consolidando su estatus como una de las mejores velocistas de la prueba.

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Lerma Colomer ha ocupado el segundo lugar en la clasificación general, entrando a solo 1 minuto y 2 segundos de la ganadora. Cerrando el podio y completando el top tres de la competición ha estado Adriana Ivars, quien ha cruzado la meta a 1 minuto y 18 segundos de la primera clasificada, demostrando un alto nivel competitivo en las pruebas finales.

Un legado de 22 años con más de 1,5 millones de participantes

Este evento forma parte del mayor circuito deportivo femenino de Europa, una organización que cuenta con 22 años de trayectoria consolidada. A lo largo de su historia, la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ha celebrado más de 150 pruebas individuales y ha reunido a más de 1,5 millones de participantes, alcanzando una cifra histórica de implicación social.

El propósito fundamental se mantiene intacto en cada una de las paradas del circuito: facilitar el acceso de las mujeres al deporte y ofrecerles un espacio seguro para compartir retos, ganar confianza y disfrutar de la actividad física. Antes del inicio de la carrera, se rindió un especial homenaje a Clara Pérez, portera del equipo olímpico español de hockey, reconociendo su papel como ejemplo de los mejores valores del deporte y la superación personal.

Impacto social y continuidad del proyecto en Cataluña

La celebración en Barcelona no solo ha marcado el fin de temporada, sino que ha reafirmado el impacto social del proyecto en Cataluña. La integración de elementos culturales icónicos con el deporte ha permitido atraer a una audiencia diversa, promoviendo la igualdad de género a través de la participación masiva.

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La organización ha logrado mantener un alto nivel de organización y seguridad, permitiendo que la gran fiesta del deporte femenino se desarrolle con normalidad. La presencia de atletas de nivel internacional como Argentina Oria de Rueda y el reconocimiento a deportistas olímpicas como Clara Pérez, elevan el perfil de la prueba y su relevancia en el panorama deportivo europeo actual.