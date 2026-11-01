Barcelona bloquea actos de Blocus: tres detenidos y dispositivo masivo de Mossos

Un operativo masivo de Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana bloqueó las convocatorias de Blocus en Barcelona el sábado, resultando en tres detenciones y cientos de identificados para evitar disturbios.

Tres personas han sido detenidas en Barcelona durante el extraordinario dispositivo policial desplegado el pasado sábado, en un operativo diseñado para impedir la celebración de concentraciones y posibles actos de saqueo convocados por el movimiento conocido como Blocus. La operación contó con la participación de cientos de agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guàrdia Urbana, quienes establecieron un férreo control en el centro de la ciudad y en los accesos por transporte público. Este despliegue de seguridad ha sido calificado por las autoridades como un ejercicio crítico para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos frente a lo que se consideraba una amenaza potencial de disturbios generalizados.

Estrategia policial y cifras del operativo

El dispositivo de seguridad alcanzó un nivel de alerta máxima, clasificado como nivel cuatro en una escala que va del uno al cuatro, lo que refleja la alta prioridad que las autoridades asignaron a la contención de la situación. Además de las tres detenciones, la policía logró identificar a 1.440 personas y presentar 127 denuncias durante el transcurso del sábado y la noche siguiente. Entre los arrestados se encuentra un menor de edad, quien fue detenido por delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, así como por posesión de sustancias estupefacientes. Esta acción judicial forma parte de un esfuerzo continuo de los Mossos d'Esquadra para enfrentar este tipo de fenómenos sociales y mantener la estabilidad en la capital catalana.

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Contexto de los disturbios previos y seguridad comercial

La intensificación de las medidas de seguridad se produce como respuesta directa a los graves disturbios y actos de pillaje que tuvieron lugar en el centro de Barcelona el sábado anterior, el 24 de octubre, cuando se realizó la primera convocatoria de Blocus. Aquellos altercados, que emularon los eventos de las semanas anteriores en Francia, se saldaron con 133 detenidos y más de 500 personas identificadas, dejando un rastro significativo de daños materiales en la zona comercial. En previsión de una repetición de aquellos eventos, los comerciantes del centro de la ciudad tomaron medidas preventivas drásticas, como la instalación de madera y estructuras de hierro en sus escaparates y fachadas para proteger sus negocios de posibles destrozos. Aunque varios establecimientos cerraron sus puertas en la tarde del sábado, la mayoría permaneció abierta y operó con normalidad, aunque con un alto nivel de vigilancia y restricciones de movilidad.

Despliegue preventivo en ciudades catalanas

El esfuerzo de las fuerzas de seguridad no se limitó exclusivamente a Barcelona, ya que se desplegó un dispositivo coordinado en una decena de ciudades catalanas adicionales para evitar que los disturbios se expandieran por el territorio. En localidades como Lleida, Badalona, Igualada, Mataró, Girona, Terrassa, Gavà, Figueres, Salt, Reus, Platja d'Aro y Blanes, cientos de agentes de los Mossos y de las policías locales trabajaron para impedir cualquier intento de alteración del orden público. Este enfoque multicentral fue fundamental para neutralizar la capacidad de movilización de los grupos convocantes, garantizando que la jornada transcurriera sin incidentes mayores en ninguna de las localidades afectadas. La coordinación entre las diferentes fuerzas permitió una respuesta rápida y eficaz ante cualquier señal de alerta temprana.

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Investigación judicial y nuevas detenciones

La investigación posterior a los eventos del 24 de octubre ha continuado con la identificación de responsables logísticos y digitales, resultando en una cuarta detención en Cataluña en relación con Blocus. Se trata de un joven de 21 años de Cabrera d'Anoia, quien fue acusado de ser administrador de uno de los grupos digitales creados para facilitar la coordinación entre los participantes en los disturbios anteriores. A este arresto se suman las detenciones previas de otros menores, incluyendo un joven de 16 años en Bellmunt d'Urgell y otro de 17 años en Sant Sadurní d'Anoia, además de un joven de 18 años en Barcelona. El menor de Sant Sadurní ingresó, por orden judicial, en régimen cerrado en un centro de menores, marcando un paso firme en la aplicación de la justicia juvenil en casos de vandalismo organizado.

Respuesta política y conclusión de la jornada

Las altas instancias políticas y policiales evaluaron la jornada como un éxito en la contención de la violencia, destacando la tranquilidad que se vivió en la ciudad pese a la intensa convocatoria del movimiento Blocus. Jaume Collboni afirmó que la ciudad disfrutó de una jornada de tranquilidad gracias al trabajo ingente de los cuerpos de seguridad, describiendo el operativo como uno de los más importantes vistos en la historia reciente de Barcelona. La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Nuria Parlon, junto a los altos mandos de los Mossos, supervisó el desarrollo del despliegue desde el centro de control habilitado en la sede central de la policía en Egara. La presencia de personas disfrazadas en la vía pública y el aumento de la movilidad debido a la disputa de un partido del FC Barcelona no alteraron la estabilidad general, confirmando la eficacia de la estrategia policial implementada.