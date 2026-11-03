Barcelona aprueba reforma del PGM para proteger la vivienda habitual

El Ayuntamiento de Barcelona modifica el Plan General Metropolitano para restringir el alquiler turístico y garantizar la vivienda permanente, priorizando el derecho a residir en los barrios.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado una modificación estructurante del Plan General Metropolitano ( PGM) con el objetivo explícito de preservar el uso de la vivienda habitual y permanente en la capital catalana. Esta iniciativa legislativa surge como respuesta directa a la presión sobre el mercado inmobiliario local, donde la coexistencia entre residentes fijos y visitantes temporales ha generado tensiones significativas en la cohesión social de varios distritos clave.

Definición legal entre vivienda fija y temporal

La Subcomisión de Urbanismo de Barcelona ha dado luz verde a un nuevo texto normativo que establece distinciones jurídicas precisas entre los distintos usos que un inmueble puede experimentar. La reforma separa claramente la residencia habitual de otras modalidades como el alquiler de temporada o el uso turístico, creando un marco legal que permite a las autoridades "prohibir, limitar o restringir" aquellos usos diferentes al habitual en áreas específicas.

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Esta intervención está diseñada para aplicarse en aquellas zonas y barrios donde el parque inmobiliario existente no es suficiente para garantizar la necesidad básica de vivienda para la población residente. La medida busca evitar que la demanda turística desplaze a la población local, asegurando que el derecho a vivir permanentemente en sus comunidades se mantenga intacto frente a intereses comerciales externos.

Disminución histórica del stock de vivienda permanente

El Govern ha justificado esta reforma mediante un diagnóstico detallado que acredita una disminución continua del parque destinado a la vivienda principal durante las últimas décadas. Los datos estadísticos revelan que la vivienda principal ha perdido peso relativo considerablemente, pasando de representar el 86,1% del total en 1991 hasta el 83% en 2021.

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Esta tendencia descendente es particularmente alarmante dado que se produce a pesar del incremento del 20,8% en el número total de viviendas disponibles durante el mismo periodo temporal. La discrepancia entre el aumento de la oferta general y la disminución de la oferta residencial efectiva indica una reorientación estructural del mercado hacia el uso turístico o de inversión a corto plazo.

Impacto desigual en los distritos de Barcelona

La pérdida de residentes habituales no se ha distribuido uniformemente por toda la ciudad, concentrándose en áreas emblemáticas y altamente demandadas por el turismo. Los distritos donde este fenómeno es más evidente son Gràcia, que registra un 8% menos de población fija, y las áreas de les Corts, Eixample y Sarrià-Sant Gervasi, que han experimentado una reducción del 5% en sus residentes permanentes.

Estas zonas han sido históricamente muy afectadas por procesos de gentrificación y una presencia masiva de alojamientos temporales. La reforma del PGM intenta equilibrar esta balanza protegiendo a los residentes habituales ante el mayor poder adquisitivo de las personas que se trasladan temporalmente a la ciudad, las cuales suelen imponer precios que la población local no puede sostener.

Contexto político y futuro de la normativa

La consellera Sílvia Paneque ha afirmado que este cambio normativo forma parte del "esfuerzo" institucional para proteger el derecho a vivir de forma permanente en los barrios y ciudades. La medida representa una respuesta política a la falta de acuerdo entre el PSC y los Comuns, lo que inicialmente hizo caer una ley destinada a evitar la compra especulativa de vivienda, impulsando ahora la vía de la modificación urbanística.

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Con esta aprobación, Barcelona abre la puerta a una gestión más estricta del suelo urbano, priorizando la funcionalidad social del espacio sobre la rentabilidad turística inmediata. Las autoridades locales están ahora preparadas para aplicar restricciones más severas en los distritos identificados como críticos, marcando un punto de inflexión en la política de vivienda de la capital catalana.