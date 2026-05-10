Barcelona Afirma Su Clave en Liga con Victoria en Recomendar v Sevilla

El equipo, marcado por las fluctuaciones hasta concluir en una cuesta abajo sin apreturas, ha sabido sobreponerse a las lesiones para acabar cantando el alarón en las tres últimas jornadas. La victoria en la Supercopa y el terremoto que originó en el eterno rival; claves para la reaffirmación del equipo culé después del Clásico.

El conjunto ha superado las lesiones para cantar el alirón en las tres últimas jornadas. La victoria en la Supercopa y el terremoto en el eterno rival; claves para la reafirmación del equipo culé después del Clásico .

Ahora pueden celebrar su segundo título de liga consecutivo, en la segunda temporada del alemán en el banquillo culé. El de Heidelberg puede sentarse en la mesa de los grandes entrenadores blaugranas. El equipo, caracterizado por las fluctuaciones, ha completado una cuesta abajo sin apreturas. El atrevimiento del primer Barça de Flick se ha mutado a un equipo que compite mejor, a pesar de las múltiples lesiones.

El técnico alemán no ha tenido ni un solo partido en esta Liga en el que haya podido contar con toda la plantilla disponible. El equipo es mucho más fiable, aunque eso conlleve pérdida del espectáculo del curso pasado. En punto de inflexión, como ya sucedía la temporada pasada, fue la victoria sobre el eterno rival en la final, que originó un terremoto en Chamartín.

Desde enero su crecimiento ha tenido freno en Liga, solo ha caído derrotado en Anoeta y en Montilivi





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