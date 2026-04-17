Barcelona acoge cumbre global para revitalizar el progresismo frente al auge de la ultraderecha

Movilización Progresista Global reunirá a líderes políticos, sindicales y sociales en Barcelona para debatir estrategias frente al nacionalismo y la extrema derecha, coincidiendo con cumbres de defensa de la democracia y bilateral España-Brasil.

Las fuerzas progresistas a nivel global se darán cita este viernes y sábado en Barcelona para participar en una trascendental conferencia internacional. El objetivo principal de este encuentro es revitalizar su proyecto político en un contexto global dominado por el resurgimiento de movimientos nacionalistas y de extrema derecha .

Bajo el nombre de Movilización Progresista Global, la cumbre congregará a una diversa delegación compuesta por representantes de partidos políticos, centrales sindicales, el ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil provenientes de múltiples países. La meta es consolidar la adaptación del ideario socialdemócrata a la actual coyuntura política, fomentar la colaboración entre distintas corrientes a menudo fragmentadas y reavivar el entusiasmo político tras un periodo de significativas dificultades. La conferencia se desarrollará en paralelo a la cuarta edición de la Cumbre para la Defensa de la Democracia, un evento que contará con la participación de alrededor de una veintena de gobiernos. Asimismo, coincidirá con la primera cumbre bilateral entre España y Brasil. Los líderes de ambas naciones, Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, son los principales artífices de esta iniciativa y se espera su significativa intervención en los debates. La familia progresista ha enfrentado un periodo de considerable inestabilidad política en los últimos años. Una de las manifestaciones de esta crisis ha sido la pérdida de respaldo entre las clases trabajadoras en las democracias más desarrolladas del hemisferio norte, quienes han encontrado en las propuestas nacionalpopulistas un refugio ante sus preocupaciones económicas, sociales o identitarias. De manera similar, en América Latina, las clases populares han recurrido a estas opciones ante los desafíos relacionados con la creciente inseguridad y las deficiencias en la gestión de lo público. El ascenso de las fuerzas nacionalistas, que en muchos casos han demostrado una mayor agilidad para sintonizar con el espíritu de los tiempos, ha provocado profundas convulsiones en el panorama internacional. En sus expresiones más extremas, ejemplificadas por figuras como Donald Trump o Benjamín Netanyahu en el ámbito democrático, estos movimientos amenazan el orden internacional y generan violencia con devastadoras consecuencias para la población civil y la economía global. Otras vertientes, si bien menos virulentas, impulsan agendas retrógradas en materia de derechos humanos y acción climática, o socavan proyectos supranacionales como lo evidenció la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Movilización Progresista Global surge como una estrategia para refinar las tácticas políticas y hacer frente a estas tendencias adversas. El programa de la conferencia de Barcelona pone un énfasis particular en la necesidad de una profunda reflexión sobre un amplio espectro de temas cruciales. Estos abarcan desde la defensa de la democracia y un orden mundial basado en reglas hasta la regulación de los nuevos poderes tecnológicos, la promoción de la cohesión social, la búsqueda de la igualdad y la protección del medio ambiente. La metodología se basará en un intenso calendario de paneles que integrarán perspectivas diversas de diferentes ámbitos geográficos y profesionales. El objetivo es capitalizar la oportunidad política que se presenta ante el desgaste del trumpismo, impulsando iniciativas políticas que resuenan con amplios sectores de la sociedad mundial, incluso más allá de los votantes progresistas tradicionales. Además de los mencionados Sánchez y Lula, la cumbre, impulsada por plataformas como la Internacional Socialista (IS), el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) y la Alianza Progresista (AP), contará con la presencia de figuras políticas de renombre. Entre ellas se encuentran David Lammy, viceprimer ministro británico; Rahul Gandhi, líder de la oposición en la India; y Elly Schlein, secretaria general del Partido Democrático italiano, entre muchos otros. La elección de Barcelona como sede de este encuentro sitúa a la ciudad como un referente del progresismo internacional, recuperando su protagonismo tras una década marcada por el proceso independentista catalán, durante la cual se habían reducido los grandes eventos. El Govern de Salvador Illa, tras este paréntesis, ha priorizado la agenda exterior, con viajes del president a destinos como China, Corea, Japón y México, y ha proyectado a Barcelona como la principal ciudad española de espíritu progresista. Illa ejercerá de anfitrión, recibiendo a los asistentes a las dos cumbres institucionales e interviniendo el sábado en la conferencia internacional. Se prevé que el president celebre una docena de reuniones bilaterales con participantes de las cumbres y la conferencia, incluyendo encuentros con Lula, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. La designación de Barcelona como sede, alineada con la estrategia de Pedro Sánchez, no es casual, dado que ideológicamente la ciudad resulta actualmente más afín a los socialistas que Madrid, y se garantiza un evento sin previas protestas ni movilizaciones. A pesar de tener que gestionar desafíos domésticos como la reciente falta de presupuestos aún no resuelta, la agenda internacional se presenta como una oportunidad estratégica para el Govern





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Progresismo Nacionalismo Extrema Derecha Democracia Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sánchez busca consolidar el liderazgo progresista en Europa y América con cumbre en BarcelonaPedro Sánchez busca capitalizar su imagen como referente progresista internacional, especialmente tras sus desencuentros con Trump y Netanyahu. Organiza una cumbre en Barcelona este sábado 18, que reunirá a una docena de líderes y otros tantos números dos. El encuentro, con Lula da Silva como figura destacada, pretende analizar y articular respuestas progresistas ante el auge de la derecha occidental, e incluirá una cumbre bilateral España-Brasil.

Read more »

Sánchez busca erigirse como referente progresista en Barcelona ante un mundo polarizado por el trumpismoEl presidente del Gobierno protagonizará este fin de semana una maratón de eventos internacionales que contarán con la presencia de más de una veintena de mandatarios internacionales progresistas y que dibujará una alternativa a la extrema derecha...

Read more »

Sánchez busca un frente progresista internacional con tres cumbres en Barcelona que hagan de contrapeso a TrumpA la cita asistirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sánchez aprovechará la cita para mantener una cumbre bilateral con su homólogo brasileño Lula da Silva.

Read more »

Ecoener obtiene la máxima calificación 'Dark Green' de S&P Global RatingsEcoener ha alcanzado la calificación 'Dark Green' de S&P Global Ratings, la más alta distinción en la evaluación de desempeño climático. Todos sus ingresos y gastos del último año provienen de actividades directamente ligadas a fuentes renovables, y la agencia proyecta que esta alineación se mantendrá en el futuro. S&P Global Ratings también ha valorado positivamente el plan de descarbonización de Ecoener, sus objetivos climáticos respaldados científicamente y su expansión en mercados con baja generación renovable, como la República Dominicana, así como sus inversiones en almacenamiento.

Read more »

Irán Desata Crisis Energética Global al Cerrar el Estrecho de OrmuzEl inesperado cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado la mayor crisis energética en décadas, golpeando la economía mundial y creando un nuevo desafío para Estados Unidos. Teherán utiliza esta vía marítima como su principal arma de presión, mientras busca imponer peajes y regulaciones a los petroleros.

Read more »

FMI Llama a la Acción Ante el Deterioro Económico Global por el Conflicto en Oriente PróximoEl Fondo Monetario Internacional advierte sobre los riesgos económicos globales derivados del conflicto en Oriente Próximo, instando a los gobiernos a evitar la complacencia y prepararse para tiempos difíciles, al tiempo que se apuesta por reformas estructurales y cautela fiscal.

Read more »