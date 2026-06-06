Barbacid avanza con 4,3 M€ en la triple terapia experimental contra el cáncer de páncreas

Con fondos de la Fundación Cris Contra el Cáncer y el CNIO, la investigación de Mariano Barbacid se dividirá en validación animal y desarrollo de compuestos menos tóxicos, preparando futuros ensayos clínicos en humanos.

Mariano Barbacid , científico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha recibido un paquete de financiación total de 4,3 millones de euros que cubrirá los próximos dos años de desarrollo de su innovadora triple terapia contra el cáncer de páncreas .

La mayor parte del dinero, 3,6 millones, proviene de la campaña de donaciones impulsada por la Fundación Cris Contra el Cáncer, mientras que la propia fundación destina 750 000 euros adicionales para acelerar la puesta en marcha del proyecto. Con estos recursos, la investigación se estructurará en dos líneas paralelas: por un lado, validar la eficacia de la combinación de fármacos en modelos animales más agresivos y con tendencia a metastatizar, y por otro, diseñar compuestos derivados que mantengan la actividad terapéutica pero reduzcan la toxicidad para su eventual uso en pacientes humanos.

La primera línea será ejecutada por el Grupo de Oncología Experimental del CNIO, bajo la dirección de Barbacid. En ella se continuará probando la combinación de daraxonrasib, un inhibidor del oncogén KRAS aún en fase de estudio; afatinib, un bloqueador del receptor EGFR ya disponible en el mercado; y SD36, un degradador experimental de la proteína STAT3.

En ratones con tumores de páncreas, esta tríada ha logrado la desaparición total del cáncer durante al menos 200 días, un resultado que destaca por su duración y por la ausencia de recaídas en ese período. No obstante, los científicos advierten que es imprescindible replicar el efecto en modelos animales más complejos, como perros, antes de pasar a ensayos clínicos en humanos, puesto que el llamado "valle de la muerte" de la investigación biomédica suele detener a muchas moléculas prometedoras por falta de pruebas concluyentes o financiación insuficiente.

La segunda línea, financiada con los 3,6 millones de euros recaudados, será gestionada por Vega Oncotargets, la empresa de biotecnología fundada por Barbacid y la investigadora Carmen Guerra. Su objetivo es contratar quimicos especializados para sintetizar derivados de SD36 que conserven su capacidad de degradar STAT3 pero presenten una toxicidad mucho menor, mejorando así la tolerancia de la terapia.

Esta fase, que podría requerir una inversión adicional de entre cinco y diez millones de euros, será más atractiva para inversores privados una vez que se demuestre la seguridad y eficacia en animales de mayor tamaño. La Fundación Cris Contra el Cáncer ha subrayado la importancia de esta transferencia de conocimiento del ámbito académico al industrial, señalando que una mayor implicación del sector privado será clave para lograr la aprobación comercial de la terapia y, en última instancia, curar el agresivo cáncer de páncreas que, según la Organización Mundial de la Salud, sigue mostrando tasas de supervivencia extremadamente bajas





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