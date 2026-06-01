Barómetro de laSexta: Mayoría de españoles cree que Sánchez conocía las actividades de Leire Díez, pero el 97% de sus votantes lo niega

Una encuesta de laSexta muestra una brecha ideológica en la percepción del Caso Díez. Mientras un 56% del conjunto nacional piensa que el presidente estaba informado, el 97% de su propio electorado lo exculpa. El 65% de los ciudadanos considera el asunto grave o muy grave, una opinión que alcanza al 98,4% de los votantes del PP y al 99% de los de Vox.

Un barómetro de laSexta revela una profunda división en la percepción pública sobre el conocimiento del presidente Pedro Sánchez respecto a las actividades de Leire Díez , conocida como la fontanera del PSOE , cuyo caso ha cobrado relevancia tras las investigaciones del juez Santiago Pedraz .

Según la encuesta, un 56% de los españoles cree que Sánchez estaba al tanto de las maniobras de Díez, mientras que un 43% opina que no lo conocía. Esta percepción varía drásticamente según la afinidad política: entre los votantes del PSOE, un abrumador 97% defiende que el presidente no sabía nada, en contraste con el 97,8% de los votantes del PP y el 99% de los de Vox, que creen firmemente que sí lo sabía.

El caso, que involucra posibles actividades irregulares, volvió a ocupar los titulares la semana pasada después de que el juez Pedraz ordenara el registro de la sede del PSOE en Ferraz y ampliara la imputación a nuevas personas, como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, en el marco de una presunta trama





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