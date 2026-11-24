Baqueira Beret retrasa su apertura al 28 de noviembre de 2026. La estación evalúa la nieve en la Val d'Aran para definir la fecha oficial de inicio de la temporada 2026-2027.

La estación de esquí Baqueira Beret ha anunciado oficialmente un cambio en su cronograma de apertura para la temporada 2026-2027 debido a las condiciones meteorológicas actuales en la región. Las previsiones para los próximos días indican nevadas y un descenso significativo de las temperaturas en la Val d'Aran y las Valls d'Aneu, factores críticos para la acumulación de nieve necesaria en las pistas.

Los equipos técnicos de Baqueira Beret continúan trabajando para poner en marcha la estación en el menor plazo posible cuando las condiciones lo permitan. La estación pospone la apertura prevista para el sábado 28 de noviembre y anunciará la nueva fecha en función de las condiciones de nieve en pistas, priorizando siempre la seguridad y la calidad de la experiencia del visitante.

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Evaluación técnica y planificación operativa

Los equipos de Baqueira Beret evaluarán la nieve acumulada en las pistas para concretar cuándo podrá comenzar la temporada de esquí 2026-2027. Este proceso de revisión es fundamental para determinar si la base de nieve natural es suficiente o si se requieren operaciones adicionales de manufacturación para garantizar la apertura segura de los remontes y las rutas de descenso. La estación mantendrá una vigilancia constante de los indicadores meteorológicos y de seguridad.

La incertidumbre en la fecha de apertura obliga a los usuarios a estar atentos a los comunicados oficiales. Baqueira Beret ha habilitado canales de comunicación específicos para informar sobre cualquier actualización operativa. Esta postura refleja la responsabilidad de la gestión de la estación ante las variables climáticas que afectan a la Sierra del Cadí y al resto de los Pirineos.

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Contacto y atención al público

La Oficina de Información de Baqueira 1500 atenderá al público de 8:30 a 14:30h de lunes a viernes. Este horario está diseñado para proporcionar asistencia directa a los visitantes que se encuentren en la zona y necesiten información actualizada sobre el estado de la estación. Además, el teléfono de Reservas Baqueira Beret, 973 63 90 00, ofrece atención de 8:00 a 18:00 h, de lunes a domingo, asegurando una línea de contacto activa durante todos los días de la semana.

También se pueden realizar consultas en reservas@baqueira.es, ofreciendo un canal digital para resolver dudas administrativas y de planificación. Estos medios de contacto son esenciales para coordinar las reservas y gestionar las expectativas de los turistas que planean sus vacaciones de invierno en la Val d'Aran durante este período de incertidumbre meteorológica.

Inversión y mejoras para la temporada

La temporada 2026-2027 incorpora una inversión de 24 millones de euros, con el nuevo telesilla Mirador y la transformación de Baqueira 1800 como principales actuaciones. Esta inyección de capital se destina a modernizar la infraestructura de la estación y mejorar la comodidad de los usuarios. Las mejoras incluyen también la renovación de pistas, zonas de debutantes y servicios digitales que mejoran la experiencia de los clientes.

Entre las novedades destacadas se encuentra la restauración con el nuevo Xalet d'Aneu en Bonaigua, un espacio diseñado para ofrecer un servicio de alta calidad a los esquiadores. Estas mejoras forman parte de una estrategia de renovación continua de Baqueira Beret para mantener su competitividad en el mercado del esquí europeo. La estación se presenta así como un destino de referencia para la temporada de invierno 2026-2027.

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Gestión de abonos y reservas

Los usuarios pueden recargar su abono de temporada en la web o en la aplicación oficial de la estación, facilitando la gestión administrativa sin necesidad de desplazamientos físicos innecesarios durante la espera de la apertura oficial. Para los forfaits de día, los usuarios pueden consultar las opciones de recarga del sistema, adaptando sus necesidades de esquí a la disponibilidad real de las pistas una vez confirmada la fecha de inicio.

Baqueira Beret ofrece paquetes de alojamiento y forfait. Al reservar directamente se puede solicitar una plaza gratuita en el parking cubierto Telecabina, sujeta a disponibilidad y a la comunicación previa de la matrícula. Esta ventaja es un incentivo adicional para quienes optan por organizar sus vacaciones de esquí con antelación, asegurando una logística más cómoda y segura para todos los participantes.