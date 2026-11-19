Baqueira-Beret se consolida entre los 5 destinos alpinos globales más exclusivos. Barnes revela un incremento del 3,8% en el valor de las propiedades hasta septiembre de 2026.

La estación de esquí de Baqueira-Beret ha logrado posicionarse entre los referentes mundiales más prestigiosos del sector inmobiliario de lujo, uniéndose a valles históricos de Suiza, Francia, Italia y Austria. Esta clasificación se confirma gracias a la publicación del último informe de Barnes, que destaca el creciente atractivo internacional de esta enclave pirenaico. El reporte subraya que estos destinos se han convertido en espacios exclusivos donde el invierno se vive entre el deporte alpino, la privacidad, la gastronomía y la arquitectura de vanguardia.

Los datos revelan un avance significativo del 3,8% en los precios de las viviendas en el año, una cifra que se proyecta alcanzar hasta septiembre de 2026. Aunque el mercado muestra una evolución cada vez más selectiva, Baqueira-Beret demuestra una fortaleza notable. Esto se debe a que los resorts con oferta limitada, que operan durante todo el año y facilitan el acceso a compradores internacionales, se están distanciando cada vez más del conjunto del mercado general.

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Estándares de lujo en Zermatt y Megève

En el Cantón de Valais, Suiza, una excepción en el ático ubicado en la estación de esquí de Zermatt destaca por su diseño contemporáneo. Esta propiedad de 160 metros cuadrados ofrece vistas impresionantes al Monte Cervino desde su terraza de 20 metros cuadrados. Cuenta con tres dormitorios y dos cuartos de baño, y se comercializa a través de Barnes.

Por otro lado, en los Alpes franceses, Megève mantiene su estatus de exclusividad con una finca excepcional situada en el corazón de la zona. Ubicada en una parcela de 5.000 metros cuadrados con vistas a las montañas de Aravis, esta propiedad consta de tres edificios independientes: dos chalets y una casa de campo saboyana. Se encuentra en venta a través de Savills y JamesEdition.

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Patrimonio y arquitectura en Italia y Francia

En Cortina d'Ampezzo, en medio de los Dolomitas de Italia, Villa Frael se erige como símbolo de prestigio en la zona exclusiva de Pecol. Construida originalmente en 1950, la vivienda fue completamente rehabilitada en 2007 tras más de dos años de intensos trabajos. Su singular diseño está catalogado y protegido por el Patrimonio Artístico Italiano, y se vende mediante Barnes.

En la Alta Saboya, Francia, Knight Frank comercializa una impresionante casa de estilo de vida. Esta propiedad de cinco dormitorios, cada uno con baño privado, se ubica en el corazón de la estación de Les Gets. Construida sobre una parcela de 814 metros cuadrados, posee una superficie habitable de 410 metros cuadrados y destaca por su zona de spa con sauna y hammam.

Proyección turística y nuevas promociones en Bagergue

El desarrollo inmobiliario en el Valle de Arán también muestra dinamismo con la promoción Bagergue Homes. Este proyecto de ocho casas de 400 metros cuadrados se ubica en el municipio de Bagergue, el más alto de la comarca, muy cerca de la estación de Baqueira. Cada vivienda se distribuye en cinco plantas conectadas por escalera y ascensor, ofreciendo cinco o seis habitaciones en suite.

El diseño de estas casas sigue el estilo aragonés, destacando por el uso predominante de la piedra y la madera. La promoción está siendo vendida por Engel & Völkers. Además, en Gryon, Vaud, Suiza, una propiedad de 714 metros cuadrados con piscina cubierta y bodega ofrece acceso a la estación de esquí Villars-Gryon-Diablerets-Glacier 3000 mediante teleférico, comercializada por Knight Frank.

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Ofertas exclusivas en complejos internacionales

La demanda de espacios con vistas panorámicas sigue impulsando ventas en los Alpes. Un chalet con siete dormitorios en suite en Megève, a solo 350 metros del pueblo, combina el encanto saboyano con un interior renovado de alto nivel. Con más de 465 metros cuadrados, destaca por su salón doble bañado por luz natural y su spa, estando en venta a través de Barnes.

Finalmente, en Courmayeur, Valle de Aosta, Italia, el complejo Au Coeur des Neiges ofrece un apartamento de lujo que ocupa toda la planta superior de un chalet. Con dos dormitorios y una cocina independiente, su salón cuenta con una chimenea de leña revestida de piedra. Esta propiedad exclusiva se vende a través de Engel & Völkers, consolidando la oferta premium en la región.