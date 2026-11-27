Bank of America y Fundación También unen esfuerzos para formar a 600 jóvenes con discapacidad. La estrategia global busca impactar a 10.000 adolescentes hasta 2028 mediante formación y deporte.

El campeonato mundial de fútbol que se celebrará en España generará un impacto económico global estimado en 80.000 millones de euros. Este evento deportivo no solo representa una oportunidad comercial masiva, sino que también reafirma el rol del deporte como vehículo fundamental para la inclusión social, la formación profesional y el acceso equitativo a nuevas oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Bank of America ha delineado una estrategia filantrópica alineada con este contexto macroeconómico, enfocándose en el programa internacional 'Sports with Us'. Esta iniciativa busca trascender la simple actividad física para convertir el deporte en una herramienta de desarrollo integral. La entidad financiera utiliza este mecanismo para abordar desafíos sociales complejos, integrando la práctica deportiva con programas educativos estructurados que preparan a los participantes para el futuro laboral y personal.

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Estrategia Sports with Us y liderazgo global

Kelly Jo Lihaven, responsable de Filantropía e Inversión Social de Bank of America para Europa, Oriente Medio y África, detalla cómo la institución traslada su enfoque estratégico a mercados específicos. 'Sports with Us' ya alcanza a más de 1,2 millones de niños distribuidos en 15 países, consolidando una red de impacto significativo que busca normalizar la participación deportiva inclusiva a escala mundial.

La próxima fase de expansión del programa tiene como objetivo principal beneficiar a más de 10.000 jóvenes en 14 mercados internacionales antes de finales de 2028. El enfoque de Bank of America no se limita exclusivamente al crecimiento numérico de los inscritos, sino que prioriza la calidad del impacto al combinar el acceso al deporte con oportunidades tangibles de formación y desarrollo profesional duradero.

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Alianza con Fundación También en España

En el mercado español, Bank of America colabora estrechamente con Fundación También en un programa específico con una duración de dos años. Esta alianza busca llegar a aproximadamente 600 jóvenes con discapacidad, combinando la práctica deportiva inclusiva con mentorías especializadas y formación continua. El objetivo es ayudar a estos jóvenes a desarrollar resiliencia, mejorar su bienestar general y superar las barreras adicionales que enfrentan al acceder a oportunidades de desarrollo.

Fundación También aporta más de dos décadas de experiencia en deporte adaptado y actividades de ocio inclusivo. Su conocimiento local permite a Bank of America adaptar el programa global a las necesidades específicas de los jóvenes en España, promoviendo la accesibilidad, la inclusión real y la igualdad de oportunidades. Esta colaboración refuerza el compromiso de la entidad con las comunidades locales donde opera.

Plan de formación y evaluación de impacto

El contenido formativo de 'Sports with Us' se ha diseñado a medida junto con universidades de referencia y entidades educativas, integrando la plataforma de educación comunitaria de Bank of America. El currículo estructura el aprendizaje en seis ámbitos clave: liderazgo, trabajo en equipo, bienestar, nutrición, educación financiera y competencias para el futuro. Estas habilidades están diseñadas para acompañar a los jóvenes durante toda su vida profesional y personal.

La evaluación rigurosa será fundamental para el éxito del programa. Kelly Jo Lihaven señala que las cifras de participación por sí solas no determinan el éxito; es esencial entender qué cambios ocurren en la vida de los participantes a largo plazo. Bank of America trabajará estrechamente con sus socios locales para monitorear la participación y los resultados, escuchando a los participantes y adaptando las estrategias para maximizar la eficacia del programa.