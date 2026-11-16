Bank of America eleva el precio objetivo de ACS a 136 euros por la expansión de Turner

Bank of America recomienda comprar acciones de ACS con objetivo de 136 euros. La firma destaca el crecimiento de Turner en centros de datos y el incremento del dividendo.

El banco de inversión Bank of America ha emitido un informe de inversión que posiciona las acciones de la constructora multinacional ACS como una recomendación de compra sólida para los mercados financieros. Esta entidad financiera ha establecido un precio objetivo de 136 euros para el título, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 50 por ciento con respecto a la cotización actual. La decisión se basa en un análisis exhaustivo del plan estratégico que el grupo ha presentado para el horizonte de 2030.

Pronósticos de beneficio y estrategia de crecimiento

Bank of America fundamenta su optimismo en las previsiones de ACS para alcanzar un beneficio operativo neto situado entre 2.200 y 2.400 millones de euros en 2030. Esta cifra supera las estimaciones del consenso general de analistas, reflejando una mejora de márgenes esperada que no se había anticipado anteriormente. La entidad norteamericana valora especialmente la capacidad de ACS para generar flujos de caja robustos, estimando un flujo de caja operativo neto entre 9.000 y 11.000 millones de euros para el mismo año objetivo.

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El papel clave de la filial estadounidense Turner

La principal palanca de crecimiento identificada por el banco es Turner, la filial estadounidense del grupo, que se consolida como el motor fundamental de la expansión futura. Los ingresos de Turner procedentes del negocio de centros de datos están proyectados para crecer de forma significativa, pasando de los 18.000 millones de dólares previstos para 2026 hasta una horquilla de entre 28.000 y 30.000 millones de dólares en 2030. Este aumento se impulsa por la demanda de infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos.

Además de los ingresos, el beneficio antes de impuestos de Turner se espera que prácticamente se duplique durante el periodo entre 2026 y 2030. La especialización del grupo en el negocio nuclear también refuerza esta apuesta estratégica, diversificando las fuentes de ingreso y maximizando el retorno de la inversión en un sector de alta intensidad tecnológica y regulada.

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Impacto directo en la retribución del accionista

La solidez financiera proyectada permitirá a ACS mejorar sustancialmente la retribución a sus accionistas, un aspecto clave para atraer inversores institucionales y particulares. El plan estratégico contempla un aumento significativo del dividendo, que podría pasar de los 2,40 euros actuales por acción hasta un máximo de 4,90 euros en 2030. Esta subida equivaldría a poco más del doble de la remuneración actual por título.

Asimismo, la capacidad de generación de caja libre proporcionará el margen necesario para ejecutar recompras adicionales de acciones en el mercado. Estas recompras no solo apoyarían el precio de la acción, sino que también optimizarían la estructura de capital de la empresa, demostrando la confianza de la dirección en la sostenibilidad de su modelo de negocio a medio y largo plazo.

Contexto de mercado y perspectiva futura

La recomendación de Bank of America llega en un momento en que los mercados buscan valores con claros catalizadores de crecimiento vinculados a la transformación digital. La exposición de ACS a través de Turner a los centros de datos de inteligencia artificial posiciona a la constructora como un actor relevante en la cadena de suministro tecnológica global. Esta especialización diferencia a la compañía de sus competidores tradicionales enfocados únicamente en la construcción civil convencional.

Los inversores pueden esperar que esta valoración influencie la percepción del mercado sobre el grupo español, especialmente si se confirman los hitos de ejecución del plan estratégico. El camino hacia 2030 presentará oportunidades para validar estas tesis de inversión mediante la publicación de resultados trimestrales que demuestren la consecución de los objetivos de ingresos y márgenes establecidos.