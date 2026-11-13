Bancos elevan rentabilidades de cuentas y depósitos tras subasta de Letras

La demanda de ahorros impulsa subidas en depósitos y cuentas remuneradas. Sme Bank, Trade Republic y Openbank lideran las ofertas con tasas superiores al 3%.

Las entidades financieras han intensificado la competencia al mejorar significativamente las rentabilidades de sus cuentas y depósitos remunerados. Este impulso en las tasas de interés se produce inmediatamente después del resultado de las subastas de Letras del Tesoro correspondientes al mes de noviembre. Los rendimientos registrados en estas subastas fluctuaron en una banda entre el 2,65% y el 3,04%, marcando un escenario de alta demanda por parte de los hogares hasta finales de año.

Ofertas bancarias lideradas por Sme Bank y Trade Republic

En el segmento de depósitos a un plazo de 12 meses, que cuenta con la mayor preferencia entre los ahorradores, han ocurrido movimientos notables en las tasas ofrecidas. Sme Bank, con sede en Lituania, ha incrementado su rentabilidad desde el 3,26% hasta alcanzar el 3,35% TAE, consolidándose como la retribución más generosa disponible actualmente en el mercado. Le sigue de cerca Banca Profilo, institución italiana que ha subido su rendimiento desde el 3,25% previo hasta el 3,31%.

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En el ámbito de las cuentas sin condiciones, Trade Republic ha elevado la rentabilidad de su cuenta remunerada hasta el 4,07% TAE. Esta oferta atractiva está destinada exclusivamente a nuevos clientes y se extenderá hasta el próximo 1 de marzo. La entidad remunera un saldo máximo de 20.000 euros con esta tasa, aunque el tipo de interés desciende al 2,5% para los importes que superen dicha cantidad, posicionándose como la mejor opción sin requisitos en la actualidad.

Demanda de inversores particulares alcanza máximos históricos

Las órdenes no competitivas en las subastas de Letras del Tesoro han acumulado 3.184 millones de euros durante el mes en curso. Esta cifra refleja una fuerte participación de los inversores particulares que buscan refugio en títulos con garantía estatal. De este total, 2.698 millones se destinaron a Letras a 6 y 12 meses, representando el nivel más alto registrado desde el mes de junio, cuando las rentabilidades ya mostraban una tendencia alcista hacia niveles no vistos desde 2025.

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Adicionalmente, la demanda conjunta de los hogares en los plazos de 3 y 9 meses ha escalado hasta los 486 millones de euros este mes. Se trata de la cifra más elevada de 2026 con considerable diferencia, lo que indica que los ciudadanos priorizan la seguridad de los activos con respaldo del Estado. Esta fidelidad histórica hacia este instrumento de inversión ha creado un entorno de máxima presión competitiva para las entidades financieras, que deben ajustar sus productos para mantener el interés de la clientela.

Instituciones españolas y europeas amplían márgenes de interés

Bankinter ha ampliado recientemente su oferta en su cuenta digital hasta alcanzar el 3% de rentabilidad, condición que se mantendrá hasta el 16 de diciembre. Una novedad clave en esta actualización es la eliminación del límite de 100.000 euros en el saldo máximo remunerado, ofreciendo mayor flexibilidad a los usuarios. Por su parte, Openbank, el banco digital del grupo Santander, ofrece un 3,25% TAE aplicable sobre un saldo remunerado ilimitado, destacando por su ausencia de restricciones en el volumen ahorrado.

Otras instituciones relevantes ajustan sus condiciones para atraer capital. Kutxabank mantiene una oferta del 3,10% TAE aplicable sobre los primeros 100.000 euros. En el mercado internacional, el gigante sueco Klarna ha elevado los retornos de sus depósitos a 3, 6 y 9 meses, situando las tasas en una banda entre el 2,1% y el 2,35%. Estos productos están protegidos bajo los paraguas de los fondos de garantía de depósito de cada país, asegurando la tranquilidad de los ahorradores.

Estrategias agresivas y competencia por nuevos clientes

La batalla por captar fondos no se limita a las grandes subidas generales. BiG Banco, reconocida por su agresividad en los precios en años recientes, mantiene un depósito al 4% a tres meses dirigido únicamente a dinero nuevo procedente de nuevos clientes. Asimismo, ha mejorado los rendimientos de sus productos estándar a tres y seis meses, situándolos en el 2,75% y el 2,90% respectivamente. Distingo Bank, entidad francesa operativa a través de la plataforma Raisin, también ha subido las rentabilidades de sus cuentas hasta el 2,53% en los últimos días.

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La comparativa con el neobanco británico Monzo muestra diferencias claras en los límites. Aunque Monzo ofrece un 4% de rentabilidad, su saldo máximo remunerado es de solo 5.000 euros, lo que limita su atractivo frente a opciones como la de Trade Republic que permite mayores volúmenes con tasas competitivas. Este escenario de constantes movimientos obliga a los hogares españoles a evaluar diariamente las ofertas existentes, beneficiándose de un abanico de posibilidades con rentabilidades significativas tanto para dinero nuevo como para la clientela existente.