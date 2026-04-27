Bancos centrales mundiales posponen subidas de tipos ante la incertidumbre geopolítica y la volatilidad del mercado energético

La guerra en el Golfo y los comentarios de Donald Trump en redes sociales complican la política monetaria global, llevando a los bancos centrales a la cautela y a la evaluación de múltiples escenarios antes de tomar decisiones sobre los tipos de interés.

La incertidumbre geopolítica, exacerbada por el conflicto en el Golfo y los impredecibles comentarios del expresidente Donald Trump en redes sociales, está llevando a los principales bancos centrales del mundo a reconsiderar sus planes de subir los tipos de interés para combatir la inflación.

Instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra se enfrentan a un panorama complejo, marcado por la amenaza de una nueva crisis energética similar a la de 2021-2022. Expertos como Tomasz Wieladek de T. Rowe Price sugieren una estrategia de 'esperar y ver', dada la volatilidad en los mercados energéticos y la dificultad para predecir el impacto económico del conflicto.

La influencia de las publicaciones de Trump en el comportamiento de los mercados petroleros, según Sebastian Barrack de Citadel, añade una capa adicional de imprevisibilidad, obligando a los operadores a adaptarse constantemente a cambios repentinos. Los bancos centrales están priorizando ahora la evaluación de múltiples escenarios, en lugar de depender de una única previsión, reconociendo la posibilidad de diversos resultados en Oriente Próximo.

El temor a repetir los errores del pasado, cuando se les criticó por una respuesta lenta a la inflación en 2021 y 2022, también influye en su cautela. Jens Larsen, exfuncionario del Banco de Inglaterra, destaca el desafío para los banqueros centrales acostumbrados a analizar datos económicos tradicionales.

Si bien el mercado anticipa subidas de tipos por parte del BCE, Philip Lane, su economista jefe, ha enfatizado la necesidad de prudencia hasta que se aclare la duración y el impacto de la guerra. Jens Eisenschmidt de Morgan Stanley considera que una evaluación adecuada de la situación no será posible antes de junio, e incluso más tarde.

Katharine Neiss de PGIM Fixed Income señala que el BCE se encuentra en una posición relativamente favorable, habiendo logrado reducir la inflación al 2%. En Estados Unidos, la Reserva Federal probablemente mantendrá los tipos de interés sin cambios, en el rango del 3,5% al 3,75%, hasta tener mayor claridad sobre el impacto del conflicto en la inflación y el mercado laboral.

Aunque la inflación anual del gasto de consumo personal (PCE) se situó en el 2,8% en febrero, algunos funcionarios, como Chris Waller, advierten sobre los riesgos de que las perturbaciones en los precios, derivadas de la guerra y las políticas comerciales de Trump, erosionen la confianza en la capacidad de la Fed para controlar la inflación. Waller enfatiza que la persistencia de precios altos en la energía podría arraigar la inflación en la economía estadounidense.

El Banco de Japón, que anteriormente se esperaba que subiera los tipos, ahora se considera que es poco probable que lo haga en esta ocasión, reflejando la incertidumbre global y la cautela de los bancos centrales ante un panorama económico cada vez más complejo y volátil. La situación actual exige una respuesta flexible y adaptativa por parte de las autoridades monetarias, que deben equilibrar la necesidad de controlar la inflación con los riesgos de una escalada geopolítica y sus consecuencias económicas





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