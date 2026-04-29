Banco Santander registra un beneficio récord de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026

El banco español ha anunciado un aumento del 60,3% en su beneficio interanual, impulsado por la venta de sus operaciones en Polonia y la exitosa implementación de su estrategia ONE Transformation. La presidenta Ana Botín destacó el crecimiento de clientes y la reducción de costes, mientras que el grupo reitera sus objetivos de crecimiento y rentabilidad para los próximos años.

Banco Santander ha anunciado un beneficio récord de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 60,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Este resultado incluye una plusvalía de 1.895 millones de euros derivada de la venta de sus operaciones en Polonia. Excluyendo estos ingresos extraordinarios, el beneficio neto del grupo ascendió a 3.560 millones de euros, un 12,5% más, impulsado por la exitosa implementación de la estrategia ONE Transformation, que se centra en el despliegue de plataformas globales compartidas para lograr un crecimiento escalable y reducir los costes de servicio.

La presidenta del banco, Ana Botín, destacó en un comunicado que el inicio del año ha sido sólido, con la incorporación de ocho millones de nuevos clientes en el último año y un crecimiento del 4% en los ingresos, junto con una reducción del 3% en los costes. Botín también subrayó que la diversificación geográfica y la gestión disciplinada del riesgo siguen siendo pilares fundamentales en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, lo que permite al banco ofrecer un crecimiento rentable y sostenible.

Para el futuro, el Santander espera mantener esta tendencia gracias al aumento del número de clientes y activos, aprovechando su escala global y local para transformar su modelo de negocio, lo que permitirá una mayor rentabilidad y generación de valor para los accionistas. La entidad reitera sus objetivos para 2026 y su plan a tres años con proyecciones revisadas.

Durante el primer trimestre, el margen de intereses del banco alcanzó los 11.019 millones de euros, un 3,7% más interanual, mientras que las comisiones netas crecieron un 4,9% hasta los 3.357 millones. El margen bruto fue de 15.140 millones de euros, un 3,8% más, y el margen neto aumentó un 8,5% hasta los 9.010 millones. La rentabilidad del grupo mejoró, con un ROE del 15,1% y un ROTE del 17,3%.

El beneficio por acción (BPA) ordinario aumentó un 17%, y el valor contable tangible (TNAV) por acción más el dividendo en efectivo creció un 19%, lo que refleja una sólida creación de valor gracias a una mayor rentabilidad y una asignación disciplinada del capital. En términos comerciales, el banco destacó un buen desempeño en el trimestre, con un crecimiento del 5% en crédito y del 4% en depósitos en euros constantes, gracias a una evolución positiva en todos los negocios.

Se destacó el aumento de las hipotecas en el segmento retail, el crecimiento del crédito para automóvil en Openbank y la solidez de la actividad en banca de empresas e inversión (CIB). La ratio de capital CET1 aumentó al 14,4%, 1,5 puntos porcentuales más en los últimos doce meses, apoyada por la generación orgánica de capital y el impacto de la venta de Polonia, lo que proporciona una elevada flexibilidad para apoyar el crecimiento y la remuneración al accionista.

Se espera que en los próximos trimestres se completen las adquisiciones de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos, operaciones que tendrán impacto en el capital pero que, según el grupo, no afectarán su objetivo de alcanzar una ratio CET1 de entre el 12,8% y el 13% a cierre del ejercicio. Por geografías, España lideró los resultados con un beneficio de 1.286 millones de euros, frente a los 1.147 millones del año anterior.

Otros países clave del grupo también mostraron mejoras en el beneficio: Reino Unido con 319 millones, Estados Unidos con 428 millones, México con 421 millones, Brasil con 542 millones y Chile con 210 millones. El Santander ha reafirmado sus objetivos para 2026-2028 presentados en febrero, tras actualizar las proyecciones macroeconómicas.

Los objetivos para 2026 incluyen un crecimiento de los ingresos en un dígito medio y una reducción de costes en euros constantes, un mayor beneficio y una ratio CET1 del 12,8%-13%. Para 2027, se prevé un crecimiento de los ingresos a doble dígito en euros constantes, un apalancamiento operativo positivo y un crecimiento del beneficio del 14-16% en euros constantes, con una ratio CET1 por encima del 13%.

Para 2028, la meta es alcanzar un ROTE superior al 20% y un beneficio de más de 20.000 millones de euros





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