Banco Sabadell registra un beneficio de 347 millones en el primer trimestre, un 29,1% menos

El banco atribuye la caída a factores ya anticipados como la evolución del margen de intereses y los costes del plan de prejubilaciones, pero mantiene sus objetivos de rentabilidad.

Banco Sabadell reportó un beneficio de 347 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una disminución del 29,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta reducción se atribuye a factores previamente anticipados, incluyendo la evolución del margen de intereses, una disminución en las comisiones y los costos no recurrentes asociados al nuevo plan de prejubilaciones. A pesar de esta disminución, la entidad financiera reafirma sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas tanto para el presente como para el próximo año.

El plan de prejubilaciones impactó negativamente en los resultados con 55 millones de euros, pero se espera que genere ahorros anuales de 40 millones a partir de 2027. Adicionalmente, la cobertura de la libra esterlina relacionada con la venta de TSB representó un costo bruto de 14 millones de euros. El consejero delegado, César González-Bueno, destacó el buen perfil de riesgo del banco y su capacidad para generar capital orgánicamente, incluso mientras experimenta un crecimiento en los volúmenes de negocio.

Subrayó que la capacidad de ejecución y entrega de la entidad se mantiene intacta, lo que les permite mantener sus proyecciones de rentabilidad para el ejercicio actual y para el final del plan estratégico, así como su compromiso con la remuneración a los accionistas. Sergio Palavecino, director financiero, enfatizó la solidez del balance del banco y su crecimiento robusto y saludable, lo que facilita el cumplimiento del objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027.

El ROTE del grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, excluyendo TSB y sin considerar impactos extraordinarios, mientras que la solvencia CET1 fully-loaded alcanzó el 13,2% a finales de marzo. La actividad comercial mantuvo una tendencia positiva, con crecimiento en todos los segmentos en España y una evolución favorable de los negocios en el extranjero. El crédito vivo, sin incluir TSB, ascendió a 121.587 millones de euros a finales de marzo, lo que representa un aumento del 5,6%.

En España, el crédito hipotecario creció un 4,1% hasta alcanzar los 39.800 millones de euros, el crédito al consumo aumentó un 14,8% hasta los 5.500 millones de euros, y los préstamos y créditos a empresas subieron un 2,1% hasta los 44.800 millones de euros. Los recursos de clientes alcanzaron los 184.768 millones de euros --sin considerar TSB--, un 5,9% más interanual, de los cuales 132.239 millones de euros corresponden a recursos de clientes en balance (+4,3%) y 52.539 millones de euros a recursos fuera de balance (+10,4%).

En cuanto al negocio bancario y la evolución de la morosidad, Banco Sabadell registró ingresos por 1.187 millones de euros en el período, lo que representa una disminución del 3,1% --sin incluir TSB--, y el margen de intereses se situó en 872 millones de euros, un 3,5% menos, en línea con lo anticipado debido al contexto de tipos de interés más reducidos. La entidad prevé que, a partir de este trimestre, el margen de intereses mejore gradualmente su tendencia, hasta finalizar el año con un crecimiento superior al 1%, impulsado por un entorno de tipos de interés más elevados y volátiles, un crecimiento de los volúmenes de negocio y un mayor diferencial de la clientela.

Las comisiones netas fueron de 315 millones de euros, un 2,2% menos debido a la menor contribución de las comisiones de servicio. Los costos totales se elevaron a 624 millones de euros, con un incremento del 3,4% de los costos recurrentes, aunque se suman los impactos de las prejubilaciones, que se espera que alcancen los 90 millones de euros a cierre del año.

Con todo, la ratio de eficiencia exTSB fue del 52,2% a finales de marzo, mientras que las provisiones crecieron un 4,6% interanual y el coste de riesgo de crédito se situó en 27 puntos básicos y el coste de riesgo total, en 38 puntos básicos. La ratio de morosidad, sin incluir TSB, se situó en el 2,55% a finales de marzo --0,10 puntos porcentuales menos que un año antes--, y la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementó hasta el 71%.

El banco señaló que la evolución de la tasa de mora se debe a la caída de los activos problemáticos, que muestran una reducción de 106 millones de euros en el trimestre, siendo la reducción del saldo de stage 3 de 80 millones de euros y el de los activos inmobiliarios problemáticos de 26 millones de euros. Finalmente, Banco Sabadell recordó que el próximo 29 de mayo abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción por la venta de TSB, y que el precio final de la operación ha sido de 2.860 millones de euros.

La entidad se muestra confiada en su capacidad para mantener el rumbo y alcanzar sus objetivos financieros a pesar de los desafíos del entorno económico. La estrategia del banco se centra en la generación de valor para los accionistas, la gestión prudente del riesgo y el crecimiento sostenible a largo plazo. La mejora gradual del margen de intereses, el control de los costos y la gestión eficiente de los activos problemáticos son elementos clave para lograr estos objetivos.

El banco también se enfoca en la innovación y la digitalización para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia operativa. La venta de TSB ha permitido al banco fortalecer su posición financiera y liberar capital para invertir en nuevas oportunidades de crecimiento. La dirección del banco se muestra optimista sobre el futuro y confía en que Banco Sabadell seguirá siendo un actor relevante en el sector financiero español y europeo.

La solidez del balance, la capacidad de generar capital orgánicamente y la gestión prudente del riesgo son los pilares fundamentales de la estrategia del banco para garantizar su éxito a largo plazo. El compromiso con la remuneración a los accionistas y la generación de valor para los stakeholders son también prioridades clave para la entidad





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