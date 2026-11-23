Banco Sabadell obtiene dos reconocimientos internacionales por su liderazgo en banca de pymes, gestión patrimonial y compromiso con la financiación sostenible empresarial.

Banco Sabadell ha sido distinguido con dos importantes galardones internacionales otorgados por la revista International Investor Magazine. Estos premios reconocen el liderazgo de la entidad en el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes), su excelencia en la gestión de patrimonios y su firme compromiso con la financiación sostenible en el ámbito corporativo.

Reconocimiento al liderazgo bancario español

La publicación especializada en información financiera e inversión ha concedido a Banco Sabadell los premios Best Commercial SME Bank & Wealth Management Spain 2026/2027 y Excellence in SME Green Financing & Governance 2026/2027. Estos distinciones destacan la propuesta de valor integral que la entidad ofrece tanto a empresas como a clientes de banca privada.

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El modelo de negocio de Banco Sabadell se sustenta en equipos con conocimiento sectorial profundo y una oferta de productos que acompaña a los clientes desde la gestión diaria hasta la internacionalización. Las pymes son fundamentales para la economía española al generar empleo e impulsar la innovación territorial. Desde hace décadas, el banco mantiene una vinculación estrecha con este tejido empresarial basado en la especialización y la cercanía.

Estrategia en gestión patrimonial y fondos

En el ámbito de la gestión de activos, los premios valoran la capacidad de Banco Sabadell para ofrecer asesoramiento especializado adaptado a perfiles de riesgo y objetivos financieros. La entidad combina la selección de inversiones y la diversificación de carteras con un enfoque de largo plazo en mercados complejos.

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Esta estrategia se enriquece al unir la experiencia local de Banco Sabadell con las capacidades globales de Amundi. En un entorno marcado por la transformación tecnológica y nuevos retos regulatorios, la entidad se consolida como socio financiero de referencia. Esto se logra mediante soluciones adaptadas y una capacidad de asesoramiento altamente especializada para inversores y empresas.

Impulso a la transición ecológica empresarial

Los galardones también ponen en valor la labor de Banco Sabadell en el impulso de la financiación sostenible para las pymes. La transición hacia una economía sostenible es estratégica, con inversiones crecientes en eficiencia energética, renovables y descarbonización. A través de financiación especializada, el banco acompaña a sus clientes en proyectos que mejoran su competitividad.

Este compromiso se enmarca en la hoja de ruta de la entidad para integrar la sostenibilidad y movilizar capital hacia el tejido empresarial. Además, Banco Sabadell continúa apoyando el crecimiento mediante servicios de comercio internacional y programas para la innovación y el emprendimiento.