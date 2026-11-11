ES
Advertisement
Finance

Banco Sabadell multa 16,5 millones de euros por venta vinculada en hipotecas

Invertia#13 in España
Banco Sabadell multa 16,5 millones de euros por venta vinculada en hipotecas
Banco Sabadell · Banco De España · Ley 5/2019
Advertisement

El Banco de España impuso a Banco Sabadell una multa de 16,5 millones por prácticas prohibidas de venta vinculada en hipotecas, mientras la entidad recurre la sanción.

El Banco de España ha impuesto a la entidad financiera Banco Sabadell una multa de 16,5 millones de euros por una infracción muy grave derivada de la Ley de contratos de crédito inmobiliario. La sanción se relaciona con la aplicación de prácticas prohibidas de venta vinculada en hipotecas y con la falta de imparcialidad hacia los clientes.

Detalles de la infracción y la ley

La resolución señaló que Banco Sabadell condicionó la concesión de hipotecas a la contratación de productos accesorios, como seguros, lo que dificulta que los consumidores evalúen con claridad el coste final de la operación. La Ley 5/2019 interdicte esta práctica cuando afecta a la transparencia y la libre elección del cliente. La multa se clasificó como una infracción muy grave.

Also readLanzamiento del número 300 de revista de deporte y salud en España

Recurso contencioso-administrativo presentado por Sabadell

La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada en 2025, lo que impide que la multa sea firme en vía administrativa. Hasta la fecha, la sanción no figura en el registro público de sanciones del Banco de España.

Advertisement

Consecuencias para los clientes y el sector

Los clientes pueden verse afectados por la falta de información clara sobre el coste real del préstamo y por la obligación de contratar productos accesorios que elevan el coste total de la hipoteca. Esto reduce su capacidad para comparar ofertas y elegir libremente. El banco ya reportó ganancias de 1,376 millones de euros hasta septiembre, un 1% menos que el año anterior, y anunció un nuevo dividendo de 325 millones de euros.

Próximos pasos y expectativas

Al concluir la fase de recurso, la decisión podrá llegar a su última versión y ser publicada oficialmente. La evaluación del caso continuará bajo la supervisión del Banco de España y las autoridades regulatorias pertinentes. Mientras tanto, la entidad defendiendo la apertura de nuevos marginales y la carácter de los productos, está intentando conciliar la posición pública y los hallazgos regulatorios.

Invertia#13 in España

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

Advertisement
Banco Sabadell Banco De España Ley 5/2019 Hipotecas Venta Vinculada
Advertisement

More on Finance

See all

Crédit Agricole presenta oferta por el 15,4% de Banco BPM con prima del 20%

El grupo francés Crédit Agricole ha anunciado una propuesta para aumentar su participación en Banco BPM hasta el 45%, ofreciendo una prima del 20% y un dividendo extraordinario, en un movimiento que busca impulsar la consolidación del sector bancario italiano y generar importantes sinergias de costes.

20m

Últimas Noticias · España

See all
Up nextCrédit Agricole presenta oferta por el 15,4% de Banco BPM con prima del 20%