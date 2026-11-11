Banco Sabadell multa 16,5 millones de euros por venta vinculada en hipotecas

El Banco de España impuso a Banco Sabadell una multa de 16,5 millones por prácticas prohibidas de venta vinculada en hipotecas, mientras la entidad recurre la sanción.

El Banco de España ha impuesto a la entidad financiera Banco Sabadell una multa de 16,5 millones de euros por una infracción muy grave derivada de la Ley de contratos de crédito inmobiliario. La sanción se relaciona con la aplicación de prácticas prohibidas de venta vinculada en hipotecas y con la falta de imparcialidad hacia los clientes.

Detalles de la infracción y la ley

La resolución señaló que Banco Sabadell condicionó la concesión de hipotecas a la contratación de productos accesorios, como seguros, lo que dificulta que los consumidores evalúen con claridad el coste final de la operación. La Ley 5/2019 interdicte esta práctica cuando afecta a la transparencia y la libre elección del cliente. La multa se clasificó como una infracción muy grave.

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Recurso contencioso-administrativo presentado por Sabadell

La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada en 2025, lo que impide que la multa sea firme en vía administrativa. Hasta la fecha, la sanción no figura en el registro público de sanciones del Banco de España.

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Consecuencias para los clientes y el sector

Los clientes pueden verse afectados por la falta de información clara sobre el coste real del préstamo y por la obligación de contratar productos accesorios que elevan el coste total de la hipoteca. Esto reduce su capacidad para comparar ofertas y elegir libremente. El banco ya reportó ganancias de 1,376 millones de euros hasta septiembre, un 1% menos que el año anterior, y anunció un nuevo dividendo de 325 millones de euros.

Próximos pasos y expectativas

Al concluir la fase de recurso, la decisión podrá llegar a su última versión y ser publicada oficialmente. La evaluación del caso continuará bajo la supervisión del Banco de España y las autoridades regulatorias pertinentes. Mientras tanto, la entidad defendiendo la apertura de nuevos marginales y la carácter de los productos, está intentando conciliar la posición pública y los hallazgos regulatorios.