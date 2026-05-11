Banco Sabadell cambia de CEO y vende TSB por 2.200 millones de euros más a Santander

Banco Sabadell ha realizado una jugada financiera muy buena al cambiar de CEO de César González-Bueno a Marc Armengol, que ha traído consigo un traspaso de su filial británica, TSB, al Santander por 1.900 millones de libras (casi 2.200 millones de euros) más de lo que le ofreció hace un año la entidad inglesa The Co-operative Bank. Gracias a esta operación, junto a otros factores, Sabadell ha podido defenderse de la oferta hostil de BBVA el año pasado.

Banco Sabadell ha realizado una muy buena jugada financiera al cambiar de CEO de César González-Bueno a Marc Armengol, que ha traído consigo un traspaso de su filial británica, TSB, al Santander por 1.900 millones de libras (casi 2.200 millones de euros) más de lo que le ofreció hace un año la entidad inglesa The Co-operative Bank.

Gracias a esta operación, junto a otros factores, Sabadell ha podido defenderse de la oferta hostil de BBVA el año pasado. El próximo 29 de mayo, Sabadell repartirá a sus accionistas un megadividendo de 2.500 millones de euros derivado de su venta.

Aunque algunos analistas cuestionan la senda futura de crecimiento del Sabadell en solitario, con fuertes compromisos de dividendos y recompras de acciones en el periodo 2025-2027 de hasta 6.450 millones que podrían no cumplirse, ya sin TSB como palanca de generación de ingresos y beneficios. Armengol, la mano que reflotó al TSB y sedujo al Santander, jugará la partida del Sabadell contra el mercado





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