Banco Mediolanum lanza campaña con su Consejero Delegado para reforzar la relación personal con el cliente

El Consejero Delegado del Grupo Mediolanum, Massimo Doris, protagoniza una campaña en España que subraya el compromiso de la entidad con un modelo de banca basado en la escucha activa, la confianza y el acompañamiento continuo, destacando que el dinero representa historias y proyectos personales.

Banco Mediolanum ha lanzado una campaña institucional protagonizada por su Consejero Delegado, Massimo Doris , que refuerza su modelo de relación con el cliente basado en la cercanía, la confianza y el acompañamiento a largo plazo.

Por primera vez en el mercado español, Doris -hijo del fundador del grupo, Ennio Doris- toma la palabra en una campaña para explicar en primera persona la esencia de un modelo que pone el foco en las personas más allá de los productos financieros. La iniciativa supone un paso más en la evolución de la comunicación de la entidad, que insiste en su visión de que el dinero no es solo una cuestión económica, sino que representa también historias personales, objetivos vitales y proyectos de futuro.

Massimo Doris, quien lidera el Grupo Mediolanum desde 2008, enfatiza que en el ámbito financiero no basta con oír, sino que es necesario escuchar y comprender realmente al cliente. Bajo esta premisa, Banco Mediolanum reivindica una relación menos transaccional y más humana, sustentada en la figura del asesor financiero personal y en una vinculación continua a lo largo de todas las etapas de la vida. La presencia de Doris aporta respaldo institucional y credibilidad al mensaje.

Con una amplia trayectoria dentro del grupo, el directivo conoce de cerca el mercado español, donde también ejerció responsabilidades hasta 2008. Su participación sigue además una tradición familiar iniciada por su padre hace más de dos décadas, en la que la dirección del grupo se involucra de forma directa en la comunicación para reforzar la cercanía con los clientes.

La campaña se difundirá durante cinco semanas a través de televisión, medios digitales y redes sociales, buscando consolidar el posicionamiento de Banco Mediolanum como una entidad especializada en el asesoramiento financiero personalizado. En este sentido, la iniciativa se suma a otras acciones anteriores de la marca, con las que el banco ha construido un relato coherente centrado en el acompañamiento y la relación personal.

Esta estrategia comunicativa se alinea con la visión del grupo de priorizar el entendimiento de las necesidades individuales por encima de la venta de productos, buscando así construir vínculos duraderos y generar confianza en un sector a menudo percibido como frío y despersonalizado





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