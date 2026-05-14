Banco de España no apresura medidas macroprudenciales para limitar mercado hipotecario

El supervisor español del Banco de España no tiene prisa por hacer uso de las herramientas macroprudenciales para restringir el mercado hipotecario, como lo han solicitado instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). El supervisor analiza la situación del mercado inmobiliario y monitorea el escenario inmobiliario para eventuales medidas restrictivas en caso de necesitarse para garantizar la estabilidad financiera.

El Banco de España no apresura el uso de las herramientas macroprudenciales para limitar el mercado hipotecario , como lo han solicitado instituciones internacionales como el FMI.

El supervisor español analiza la situación del mercado inmobiliario y monitorea el escenario inmobiliario para eventuales medidas restrictivas en caso de necesitarse para garantizar la estabilidad financiera. Daniel Pérez Cid, director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, ha explicado este jueves que no detectan relajación en las entidades y no tienen sensación de urgencia para activar modelos de prevención en el mercado inmobiliario.

El supervisor lleva varios meses estudiando medidas de prevención y puede limitar plazos de hipotecas, periodos de carencia o restringir la concesión en casos determinados. El Banco de España, que ha presentado el Informe de Estabilidad Financiera de primavera, sigue monitoreando la evolución de los precios de las hipotecas, así como los criterios de concesión y el nivel de endeudamiento de los solicitantes.

No ven elementos similares a la burbuja pasada y consideran que la situación actual no reúne los condimentos que caracterizaron la anterior crisis. El supervisor prefiere actuar con prudencia en un contexto en que diversos banqueros detectan irracionalidad en los precios de las hipotecas y han alertado de los problemas que acarrea construir carteras deficitarias.

Los precios de las hipotecas se han incrementado progresivamente por la elevada demanda existente, pero los precios reales son un 15% inferiores a los máximos registrados en el tercer trimestre de 2007. Durante el pasado ejercicio, el número de compraventas de vivienda fue elevado y superior al año previos, aunque con señales de estabilización





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