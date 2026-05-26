Banco de España demanda mayor apertura de cuentas básicas para migrantes irregulares

El informe de Inclusión Financiera 2025 destaca la escasa efectividad de las cuentas de pago básico y urge a los bancos a simplificar su acceso para la población migrante en situación irregular, frente a un riesgo creciente de exclusión financiera.

El Banco de España ha subrayado la necesidad de simplificar la apertura de cuentas de pago básico (CPB) y de diseñar cuentas adaptadas a las particularidades de la población migrante en situación irregular.

Durante la presentación del Informe de Inclusión Financiera 2025, celebrada en Valladolid, la subgobernadora Soledad Núñez advirtió que los crecientes flujos de migración irregular han intensificado el riesgo de exclusión financiera de este colectivo, que ya presenta indicadores de vulnerabilidad en el acceso al sistema bancario. El informe señala que, pese a haber sido concebidas como una herramienta de integración, las CPB están cumpliendo su objetivo en menos del diez por ciento de los casos, y que la cifra actual de cuentas abiertas -aproximadamente 25.000 al año- está muy lejos del número estimado de migrantes irregulares, que oscila entre 614.000 y 838.000 personas.

Esta disparidad implica que, a comienzos de 2025, solo una de cada ocho personas en esa situación tenía acceso a una cuenta de pago básico, lo que evidencia la insuficiencia del modelo vigente. El análisis del supervisor financiero indica que la baja disponibilidad de CPB se debe, en gran medida, a la reticencia de las entidades bancarias, que citan la normativa contra el blanqueo de capitales como principal obstáculo.

Las exigencias de verificación de origen de fondos resultan particularmente difíciles de cumplir para migrantes irregulares, quienes a menudo no pueden demostrar la procedencia de sus ingresos debido a la ausencia de empleos formales. Aun cuando la legislación obliga a todas las entidades crediticias a ofrecer CPB a residentes legales en la UE, solicitantes de asilo o personas sin permiso de residencia pero cuya expulsión sea inviable, en la práctica se presentan denegaciones basadas en la falta de información suficiente para evaluar riesgos de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

La comisión de mantenimiento de estas cuentas es de tres euros al mes, aunque se exime a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. El estudio también compara los hábitos financieros de la población migrante con los de los nacidos en España, utilizando datos de la Encuesta de Competencias Financieras de 2021. Los resultados revelan que el 93,3 % de los migrantes poseía cuenta corriente, frente al 98,7 % de los españoles nativos.

Sin embargo, la tenencia de instrumentos de ahorro, como cuentas de ahorro, planes de pensiones o fondos de inversión, era 19 puntos porcentuales inferior (22,1 % frente al 40,7 %). Las diferencias se mantuvieron en el uso de tarjetas de crédito (15 puntos porcentuales menos) y en la adquisición de hipotecas (18,9 % frente al 30,9 %).

Estas brechas confirman que, aunque la inclusión bancaría ha avanzado, persisten desigualdades significativas que requieren medidas específicas, como la ampliación de la oferta de CPB y la creación de productos financieros diseñados para responder a las circunstancias de los migrantes en situación irregular





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