Banco de España alerta sobre riesgos de dependencia de proveedores tecnológicos

El supervisor financiero advierte sobre las vulnerabilidades que genera la concentración en un número reducido de proveedores, especialmente estadounidenses, y la necesidad de una gestión proactiva del riesgo de terceros para garantizar la resiliencia del sistema financiero.

El Banco de España ha emitido una advertencia contundente sobre los riesgos inherentes a la excesiva dependencia de un número limitado de proveedores, particularmente aquellos con sede en Estados Unidos, en el sector financiero.

Esta concentración, según el supervisor, crea vulnerabilidades significativas que podrían afectar tanto la operatividad diaria de las entidades como su estrategia a largo plazo. El contexto actual, caracterizado por una creciente incertidumbre geopolítica global y una rápida transformación digital del sector financiero, agrava estas preocupaciones.

La dependencia de unos pocos proveedores no solo limita la capacidad de respuesta ante disrupciones, sino que también puede exponer a las entidades a riesgos estratégicos relacionados con la política exterior, las regulaciones comerciales y la disponibilidad de tecnologías clave. La digitalización, si bien ofrece numerosas oportunidades, también amplía la superficie de ataque y aumenta la complejidad de las cadenas de suministro, haciendo que la gestión de riesgos de terceros sea más crítica que nunca.

La institución financiera subraya la urgencia de que las entidades adopten una postura más proactiva y diligente en la gestión de los riesgos asociados a sus proveedores. No se trata simplemente de cumplir con requisitos regulatorios, sino de integrar la gestión de riesgos de terceros como un componente esencial de la estrategia general de gestión de riesgos de cada entidad. Entre las recomendaciones clave, destaca la imperativa necesidad de diversificar la base de proveedores.

Evitar la dependencia crítica de un único proveedor es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Esto implica repartir los servicios entre varias empresas, fomentando la competencia y reduciendo la exposición a fallos o interrupciones en la prestación de servicios por parte de un único punto de fallo.

Además, el Banco de España enfatiza la importancia de desarrollar planes de salida efectivos. Estos planes deben detallar los pasos a seguir para sustituir a un proveedor en caso de que surjan problemas, ya sean interrupciones en el servicio, incumplimiento de contratos, problemas de seguridad o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo la continuidad del negocio. La planificación anticipada y la preparación para la transición a un nuevo proveedor son cruciales para minimizar el impacto de posibles disrupciones.

La complejidad de las cadenas de suministro tecnológicas es un área de particular preocupación para el Banco de España. Estas cadenas no se limitan a las grandes empresas de tecnología, sino que involucran a una multitud de proveedores más pequeños que desempeñan funciones esenciales, a menudo invisibles para las entidades financieras. Estos proveedores más pequeños pueden ser responsables de componentes críticos de software, servicios de infraestructura en la nube, o incluso la seguridad de los datos.

Por lo tanto, el supervisor insta a las entidades a realizar un mapeo exhaustivo de toda la cadena de valor, identificando todos los eslabones y evaluando de forma continua los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta evaluación debe incluir no solo los riesgos directos, sino también los riesgos indirectos, como la exposición a subcontratistas o la dependencia de tecnologías obsoletas.

La resiliencia del sistema financiero depende de la capacidad de las entidades para comprender y gestionar estos riesgos de manera efectiva. El Banco de España anticipa una futura ampliación de estas directrices, profundizando en aspectos específicos de la gestión de riesgos de terceros y proporcionando orientación más detallada sobre las mejores prácticas. La supervisión en esta área se intensificará, y se espera que las entidades demuestren un compromiso claro y tangible con la gestión proactiva de los riesgos de terceros





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