Banco de España alerta de 'riesgo elevado de corrección abrupta de las valoraciones' en los mercados bursátiles

El informe de primavera sobre Estabilidad Financiera del Banco de España advierte de que la persistencia de las tensiones en Oriente Medio genera un 'riesgo elevado de corrección abrupta de las valoraciones' en los mercados bursátiles. La renta de los hogares aguanta aunque crece menos, el crédito a familias y empresas mejora, y los bancos españoles aguantarían el golpe. El informe del Banco de España alerta que ese deterioro puede afectar a las primas de riesgo de los países, lo que recortaría las opciones de tomar medidas anticrisis a quienes, como España, mantienen una deuda muy elevada y un margen fiscal escaso.

El informe de primavera sobre Estabilidad Financiera del Banco de España alerta a los inversores de que la persistencia de las tensiones en Oriente Medio genera un 'riesgo elevado de corrección abrupta de las valoraciones' en los mercados bursátiles.

La renta de los hogares aguanta aunque crece menos, el crédito a familias y empresas mejora, y los bancos españoles aguantarían el golpe. El peligro está en el exceso de optimismo que se genera en las cotizaciones bursátiles, que pueden verse truncadas ante una escalada del conflicto.

Sin ponerse todavía en el peor de los escenarios, el informe del Banco de España alerta que ese deterioro puede afectar a las primas de riesgo de los países, lo que recortaría las opciones de tomar medidas anticrisis a quienes, como España, mantienen una deuda muy elevada y un margen fiscal escaso. Los precios de la vivienda, el recelo hacia los fondos y el 2,6% garantizado: los motivos del éxito de las letras del Tesor





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