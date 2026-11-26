El patrimonio de la banca privada en España crece un 8% hasta 1,16 billones en 2026. El sector se redefine con el auge de la gestión discrecional y los activos alternativos en el Observatorio 2030.

El sector de la banca privada en España experimenta un momento de notable expansión económica, consolidando su posición en el mercado financiero nacional con cifras récord. El patrimonio total gestionado por esta división bancaria ha alcanzado la cifra de 1, 16 billones de euros durante el año 2026, lo que representa un incremento del 8 por ciento respecto al año anterior 2025.

Mercado en Crecimiento y Redefinición Estructural

Esta expansión cuantitativa marca el inicio de una profunda transformación cualitativa en el modelo de negocio tradicional de los grandes bancos españoles. Expertos del sector coinciden en que la bonanza actual no es estática, sino que impulsa cambios estructurales hacia nuevas modalidades de inversión y gestión patrimonial. La gestión discrecional se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa, cambiando radicalmente la dinámica de asesoramiento.

Also read Bruselas advierte a España sobre el exceso de gasto público en 2026

Fernando Ruiz, director de Banca Privada en España de BBVA, subrayó que los últimos años han sido excepcionalmente positivos, caracterizados por un crecimiento constante en el número de clientes. Esta tendencia indica una mayor confianza del ahorrador en las instituciones bancarias para la administración de su riqueza. Además, la evolución hacia la gestión discrecional se presenta como una respuesta natural a la complejidad de los mercados actuales.

La Revolución de la Gestión Discrecional

El fenómeno más destacable de esta redefinición es la adopción masiva de la gestión discrecional, un modelo que otorga al banquero la autoridad para operar en nombre del cliente sin consultar cada transacción. Ramón Satorra, director comercial de Banca Privada de Banco Sabadell, argumenta que esta modalidad mejora la eficiencia operativa del banquero. Al liberarse de las tareas administrativas repetitivas, el profesional puede dedicar más tiempo a estrategias financieras de alto nivel y al asesoramiento integral.

Advertisement

Este cambio no solo beneficia al institución financiera, sino que optimiza la experiencia del usuario final al eliminar la burocracia de cada movimiento. Gabriel Echarri, director de Banca Privada de Banca March, resaltó la eficacia de este sistema para integrar activos alternativos líquidos, materias primas y fondos de cobertura hedge funds. Estos instrumentos, que anteriormente eran inaccesibles para muchos, ahora forman parte de carteras diversificadas y complejas.

Perspectivas de los Principales Institutos Bancarios

Cada gran entidad bancaria está adaptando su estrategia a esta nueva realidad con matices propios según su posición en el mercado. Carlos Ayesa, director de Banca Patrimonial de Bankinter, explicó que el mercado se está redefiniendo debido a la llegada de nuevos clientes que requieren un asesoramiento profundo. Simultáneamente, se produce una reestructuración de las carteras con un peso creciente de la gestión pasiva y los activos alternativos.

La visión de José de Alarcón, director general de Negocio de Andbank, confirma que la evolución ha transitado desde una banca centrada en el producto hacia una banca centrada en el cliente. Esta transición es vital para mantener la relevancia en un entorno competitivo. Por su parte, Juan Llamas, director de CaixaBank Wealth Management, abogó por industrializar la personalización, evitando la costosa idea de crear una cartera única y exclusiva para cada cliente.

Impacto Real y Desafíos Futuros del Sector

Los desafíos que enfrenta el sector son tan significativos como las oportunidades. La presión sobre los márgenes financieros es notable, especialmente en los negocios puros de banca privada sin diversificación. Esto obliga a las instituciones a decidir si priorizan la industrialización de procesos o mantienen una personalización extrema que resulta costosa. La eficiencia operativa se convierte en un factor clave de supervivencia.

Advertisement

La diferenciación en el mercado ya no depende exclusivamente de la rentabilidad financiera, sino de la calidad del servicio y la planificación integral. Ramón Satorra identificó la falta de cultura financiera como una laguna crítica que la banca debe subsanar mediante una función de acompañamiento al cliente. Alicia García, directora de M&G Investments, y Víctor Allende, director de Banca Privada en España de Santander, coincidieron en la necesidad de expandir la oferta hacia servicios de consolidación, filantropía y análisis independiente del patrimonio no financiero.

El Observatorio Banca privada 2030: claves para el futuro, organizado por EXPANSIÓN con la colaboración de M&G Investments, sirve como plataforma para analizar estas tendencias. La industria está pasando de una arquitectura abierta de productos a una arquitectura abierta de servicios. Esto implica que el banquero debe actuar como un coordinador estratégico, ofreciendo soluciones fiscales y patrimoniales que van más allá de la simple inversión en renta variable o fija.