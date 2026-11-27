Banca March se consolida como pionera en España con la tarjeta World Legend Mastercard de Mastercard, ofreciendo beneficios exclusivos y gestión patrimonial de alto nivel.

La entidad financiera Banca March ha establecido un nuevo estándar de exclusividad en el mercado español al convertirse en la primera institución del país en ofrecer la tarjeta World Legend Mastercard. Esta lanzamiento marca un hito significativo en la industria de la banca privada, consolidando una oferta que combina soluciones de pago avanzadas con un ecosistema integral de servicios diseñados para optimizar el tiempo y brindar acceso privilegiado a experiencias de alto nivel. La iniciativa refleja la evolución constante de los servicios financieros hacia modelos centrados en la personalización y la conveniencia.

Primera tarjeta World Legend en el mercado español

Banca March asume la liderazgo al integrar el nivel más exclusivo de la gama de pagos de Mastercard en su portafolio de productos para clientes de alto patrimonio. Esta tarjeta, que reemplaza y amplía la categoría anterior de la entidad conocida como Alturis, ahora reside en la clasificación World Elite elevándola al estatus de World Legend. Esta transición no representa un cambio superficial, sino una actualización sustancial de las capacidades de beneficio y servicio disponibles para sus clientes más selectos en España.

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La incorporación de esta herramienta de pago se alinea con la visión estratégica de Banca March sobre las necesidades contemporáneas de sus usuarios. Miguel Corredoira, director de Desarrollo de Negocio de Banca March, ha enfatizado que su perfil de cliente requiere un nivel de sofisticación, exclusividad y servicio que va más allá de las transacciones financieras tradicionales. La entidad busca ser un aliado clave que comprende la agenda limitada de sus clientes, quienes suelen tener una ocupación intensa tanto en sus vidas profesionales como personales.

Ecosistema de servicios y beneficios exclusivos

La tarjeta World Legend Mastercard de Banca March funciona como una llave maestra que abre puertas a un amplio espectro de beneficios diseñados para reducir la fricción en la vida diaria de los titulares. Entre estos servicios se incluyen coberturas integrales de seguros de salud, viajes y seguridad personal y digital, además de asistencia personalizada. Estas garantías proporcionan una capa adicional de protección y tranquilidad que es fundamental para personas que valoran su bienestar y seguridad ante cualquier imprevisto.

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Un componente central de la oferta es el acceso a The Mastercard Collection, un programa de alcance global que conecta a los usuarios con beneficios locales e internacionales en gastronomía, entretenimiento y viajes. Para Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España, esta propuesta es diferencial porque responde directamente a la creciente demanda de experiencias personalizadas y memorables. El objetivo es crear recuerdos duraderos y facilitar el acceso a eventos que de otro modo serían difíciles de conseguir.

Entre los beneficios concretos, se destaca la agilización de la experiencia en aeropuertos, permitiendo a los titulares y hasta tres acompañantes acceder ilimitadamente al servicio Fast Track de Mastercard. Este privilegio está disponible en varios aeropuertos a nivel mundial, incluyendo las terminales 1 de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Adicionalmente, fuera de España, los clientes pueden acceder sin reserva previa a restaurantes Taste by Priceless en ciudades como São Paulo, Ciudad de México y Hong Kong, hasta tres horas antes de su vuelo.

Transformación de la banca privada en España

El lanzamiento de esta tarjeta se enmarca dentro de una transformación profunda que está redefiniendo el sector de la banca privada. El enfoque ha dejado de medirse exclusivamente por el rendimiento financiero de las inversiones para centrarse en la planificación patrimonial integral. Este cambio incluye aspectos cruciales como la herencia, la fiscalidad de empresas familiares, la jubilación, la inversión inmobiliaria y la filantropía, donde el producto financiero actúa como la herramienta ejecutora de estrategias más amplias.

La personalización ha sustituido a las carteras modelo genéricas, permitiendo construir soluciones basadas en objetivos específicos de cada cliente, desde la garantía educativa de los nietos hasta adquisiciones en el extranjero. Este enfoque respeta los valores del inversor, integrando desde la inversión sostenible hasta la coinversión en sectores que el cliente conoce y domina. Esta aproximación holística asegura que cada decisión financiera esté alineada con las prioridades vitales del individuo.

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Una tercera dimensión de esta evolución es el acceso híbrido, que combina la eficiencia de la tecnología para la operativa diaria, la información en tiempo real y la visión consolidada del patrimonio, con el contacto humano necesario para tomar decisiones críticas. En este contexto, el tiempo se ha convertido en el activo más valioso, impulsando la gestión discrecional de carteras y la digitalización de procesos para eliminar la burocracia tradicional, asegurando así que Banca March siga siendo un referente de excelencia y adaptabilidad en el mercado financiero español.