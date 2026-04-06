Banca de Inversión Impulsa Resultados Récord en Santander y BBVA: Estados Unidos y Expansión Global, Claves del Éxito

Santander y BBVA experimentan un crecimiento significativo en su banca de inversión, impulsado por la expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, y el asesoramiento corporativo. El enfoque en operaciones transfronterizas y la inversión en equipos especializados han sido clave para el aumento de los beneficios y la consolidación de su posición en el mercado global.

La banca de inversión se ha consolidado como un pilar fundamental en los resultados de Santander y BBVA , impulsando sus beneficios récord en 2025. La contribución de sus divisiones de asesoramiento corporativo ha alcanzado niveles históricos, representando el 20% del beneficio de Santander y casi el 30% del de BBVA .

Aunque en este último caso, la comparación debe considerarse con cautela debido a la situación inflacionaria en Turquía y Argentina, ambas entidades han logrado un desempeño sobresaliente. Santander Corporate and Investment Banking (CIB) ha destacado por el crecimiento de sus ingresos por comisiones, mientras que BBVA CIB ha visto un fuerte impulso en el margen de intereses. Sin embargo, ambos bancos comparten estrategias similares, con un enfoque claro en la expansión internacional y una fuerte apuesta por Estados Unidos como mercado clave. Santander y BBVA han apostado por aprovechar su presencia global para convertirse en los bancos de inversión de referencia en operaciones transfronterizas, especialmente aquellas realizadas por empresas europeas, estadounidenses y latinoamericanas fuera de sus mercados de origen. Estados Unidos se ha convertido en un punto crucial para unir la cadena global, atrayendo a las sedes de las grandes corporaciones y a los principales inversores financieros. En consecuencia, ambos bancos españoles han reforzado sus equipos en Nueva York, atrayendo talento y recursos. Reino Unido también ha jugado un papel importante en esta estrategia, junto con una creciente expansión en Asia, contribuyendo al éxito de sus bancas de inversión. Los resultados del 2025 reflejan este crecimiento. El margen bruto de Santander CIB se acerca a los 8.500 millones de euros, con un aumento del 1,8% (5,7% sin considerar los tipos de cambio), gracias a un incremento del 6,4% en las comisiones, que alcanzan los 2.713 millones de euros. Este aumento en las comisiones es un reflejo del cambio estratégico de Santander, que ha priorizado la contratación de banqueros especializados en fusiones y adquisiciones (MandA) y operaciones en el mercado bursátil. El éxito en Estados Unidos ha sido reconocido por el grupo, que destaca la iniciativa US Banking Build-Out como clave para su crecimiento en el país. Este programa ha implicado importantes inversiones. Santander ha destinado cientos de millones a la contratación y salarios de nuevos banqueros, incluyendo más de 100 profesionales de alto nivel, además de ingenieros, especialistas, analistas y expertos en datos. A pesar de los costos, el aumento de las comisiones ha compensado estas inversiones, permitiendo un crecimiento del beneficio anual del 3,2%, alcanzando los 2.834 millones de euros. Esto convierte a la banca de inversión en la segunda unidad de negocio más rentable del grupo, solo superada por la banca minorista. En BBVA CIB, el margen de intereses es el que experimenta un mayor crecimiento. Aumenta un 25,8% (48,5% a tipos de cambio constantes) y aporta 3.276 millones a un margen bruto que roza los 6.560 millones, con un aumento del 13,2%. Los ingresos por comisiones también han contribuido, con un incremento del 16,5% (26,8% sin el impacto de las divisas), sumando 1.381 millones. Para BBVA, la rentabilidad es el objetivo principal de su banca de inversión. Cada movimiento, cliente y préstamo se evalúa para maximizar el rendimiento. Los beneficios superan por primera vez los 3.000 millones, con un incremento del 13,5% (31,9% sin el efecto cambiario). BBVA destaca el fuerte crecimiento de CIB en los últimos años, resultado de planes estratégicos que han fortalecido sus capacidades comerciales y de producto, impulsando el desarrollo de nuevas soluciones para mejorar su propuesta de valor y las relaciones con los clientes. Al igual que en Santander, el segmento que más crece en BBVA es el que se centra en las operaciones de financiación y crecimiento empresarial. Denominado Investment Banking and Finance, sus ingresos aumentaron un 33% el año pasado. Las operaciones transfronterizas (cross-border) también han sido un factor clave, con un crecimiento del 21% y avances significativos tanto en el segmento corporativo como en el institucional. Este servicio acompaña la actividad internacional de los clientes, quienes demandan principalmente financiación estructurada, productos de cobertura de mercados y emisiones de deuda en diversas divisas. El plan para crecer en los principales centros financieros del mundo ha sido el motor de este éxito





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