Banca de inversión España: Ingresos M&A crecen 50% con Santander y JPMorgan líderes

La banca de inversión en España registra un aumento del 50% en ingresos por fusiones y adquisiciones. Santander y JPMorgan lideran el ranking con operaciones millonarias.

La banca de inversión en España ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los primeros nueve meses de 2026, con un aumento del 50 por ciento en sus ingresos totales. Según los datos recopilados por Dealogic, este desempeño supera con creces los registros históricos recientes y consolidan la dominancia del sector de fusiones y adquisiciones.

Liderazgo de Santander y JPMorgan en el sector

Dos entidades financieras se han destacado claramente por encima del resto del mercado. Por un lado, JPMorgan ha logrado conquistar la primera posición del ránking nacional. Por otro lado, Santander ha registrado cifras que superan a las de la competencia, sumándose a Citi en este grupo de excelencia.

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Ignacio de la Colina, presidente y consejero delegado de JPMorgan en Iberia, y Ignacio Domínguez-Adame, responsable de Santander Corporate & Investment Banking en Europa, son los directivos al frente de estas instituciones que lideran el mercado. Su gestión estratégica ha sido clave para capturar la mayor parte de las comisiones del sector.

Fusiones y adquisiciones dominan las comisiones bancarias

Más del 50 por ciento de las comisiones totales de la banca de inversión en España provienen exclusivamente de operaciones de fusiones y adquisiciones. Este porcentaje representa una cifra histórica del 51 por ciento de los cerca de 1.100 millones de euros en comisiones generadas por todos los negocios del sector.

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Las operaciones más relevantes del año han sido protagonizadas por entidades como Webster, Urbaser y Cirsa. Estos acuerdos han sido los motores principales del crecimiento, impulsando las cifras totales de comisiones de manera significativa. La concentración de ingresos en este tipo de transacciones es clara.

Impacto histórico de las transacciones del tercer trimestre

La transacción que ha cerrado el sector de los negocios corporativos ocurrió en el tercer trimestre de 2026. El cierre definitivo de este acuerdo ha permitido que Dealogic active y compute todas las comisiones correspondientes a los asesores financieros implicados en la operación.

Este cierre tardío ha tenido un impacto inmediato en los resultados financieros de las instituciones. La activación de estas comisiones en el último trimestre del año ha elevado las cifras finales, permitiendo que los bancos alcancen niveles de facturación que parecían inalcanzables hasta ahora. La temporalidad del cierre ha sido un factor determinante.

Superación de récords históricos de ingresos

Los 566 millones de euros cosechados en estos nueve meses superan los logros obtenidos en la mayoría de los años completos anteriores. Solo el año 2021 presenta cifras comparables en términos de volumen de negocios. Para encontrar trimestres con un rendimiento similar en el pasado, es necesario remontarse a la temporada de 2006.

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Este desempeño excepcional no se limita únicamente a las fusiones y adquisiciones. El crecimiento general de las comisiones de la banca de inversión ha aumentado un 19,5 por ciento cuando se suma la contribución de las colocaciones de bonos, las operaciones en el mercado bursátil y los préstamos.

El auge de las M&A supera a la deuda corporativa

En años anteriores, el segmento de deuda era el líder tradicional y el negocio que más dinero generaba para los bancos españoles. Sin embargo, en 2026 esta dinámica ha cambiado radicalmente. La victoria de las fusiones y adquisiciones es ahora inapelable y ha desplazado a la deuda corporativa.

El volumen de dinero generado por las M&A no ha tenido rival incluso frente a la deuda en esta temporada. Este cambio estructural ha disparado el peso de las fusiones y adquisiciones en el balance global de las instituciones financieras. La transformación del mercado es evidente en las cuentas de los bancos.

La situación refleja una adaptación profunda del sector financiero a las necesidades actuales del mercado. Las entidades que han priorizado la asesoría en fusiones y adquisiciones han sido recompensadas con un crecimiento sustancial. Este tendencia marca un nuevo capítulo en la historia de la banca de inversión en España.