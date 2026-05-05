Ábalos se defiende en el juicio por el caso de las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos ha comparecido ante el Tribunal Supremo en el juicio por el caso de las mascarillas, negando las acusaciones y presentando su versión de los hechos.

Ser objeto de burlas en internet puede ser agotador, pero mucho más lo es enfrentarse a una posible condena de 24 años de prisión. José Luis Ábalos abordó todos los aspectos en su declaración ante el Tribunal Supremo .

Expresó pesar por sus problemas personales, negó haber tomado decisiones como ministro que le imputan y se enfrentó al fiscal en relación con el supuesto aumento de su patrimonio. Como político con experiencia, demostró habilidad para expresarse y defender su posición, lo que incluyó extensas explicaciones. También se presentó como víctima de las manipulaciones de personas con intereses ocultos.

Ábalos mantuvo la compostura al enfrentarse a un momento crucial en su vida, respondiendo sin vacilar a las preguntas del fiscal, su abogado y el de Koldo García. Sin embargo, no está claro si esto será suficiente para evitar una condena. En ocasiones, su seguridad en las respuestas era excesiva, similar a la contundencia con la que los políticos se expresan en el Parlamento.

Su afirmación de que el caso es 'claramente mediático, juzgado hace tiempo y con condena clara' probablemente no convenció a los jueces. Desde el principio, intentó minimizar el alcance de su poder: 'Como ministro, yo estaba en el impulso. Yo no estaba en la gestión de nada'. Si bien cada ministro decide su estilo de gestión, es difícil argumentar que los miembros del Gobierno carecen de poder de gestión.

Esto es relevante en relación con las acusaciones sobre la compra de ocho millones de mascarillas durante la pandemia. El exministro afirmó que solo discutió este tema con el subsecretario de Estado.

'Por mi mano, no pasó ninguna' de las ofertas recibidas. Koldo García mencionó que se habían recibido cuatro ofertas, además de la de Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. Las acusaciones sostienen que esta adjudicación fue una forma de compensación por los regalos y dinero entregados a Ábalos y su asesor. Una declaración particular de su subsecretario fue: 'El subsecretario de Transportes me dijo que quedaría bien que hubiese más ofertas'.

No era obligatorio, dado el estado de alarma, y existía la posibilidad legal de contratar directamente sin el proceso de licitación habitual. ¿Para qué más ofertas? ¿Para dar la apariencia de transparencia? Ábalos describió con detalle la urgencia que enfrentaban las administraciones en 2020 para conseguir material sanitario.

'La desesperación nuestra era tremenda'. Encontrar proveedores era 'un privilegio'. En cuanto a Aldama, minimizó su importancia a pesar de su frecuente presencia en el Ministerio, desestimando con una sonrisa su intento de proyectar una imagen de influencia en las relaciones entre España y Venezuela, calificándola de 'toda una historia de impostura'. Curiosamente, afirmó que fue Aldama quien le presentó a Jésica Rodríguez, su pareja, algo que ambos negaron en sus declaraciones.

Sugirió que ella había sido 'coaccionada' y utilizada en su contra, sin aportar más pruebas que su propia declaración sobre recibir un salario sin trabajar. Admitió saber que Luis Alberto Escolano, amigo de Aldama, pagaba el alquiler del piso que encontraron para Jésica, pero negó conocer su asociación comercial. El pago de este piso es una de las principales pruebas contra Ábalos, al igual que la búsqueda de un empleo para Jésica en una empresa pública.

Ábalos afirmó que la búsqueda de empleo fue una petición a Koldo 'en el ámbito más bien privado', como si su condición de ministro fuera irrelevante.

'No estaba pensando en empresas públicas precisamente', lo que resultó poco convincente. ¿En qué tipo de empresa privada podría tener influencia alguien como Koldo? Reconoció una relación sentimental con Jésica desde octubre de 2018 hasta noviembre o diciembre de 2019, afirmando que fue ella quien decidió terminar la relación.

'Ahí descubrí la palabra 'ghosting''. Continuó en un tono melancólico: 'Ya soy un personaje. Soy carne de meme. Duele, porque yo con esa persona tuve una relación sentimental de verdad'.

El fiscal Alejandro Luzón volvió a mencionar el rescate de Air Europa, presentándolo como un favor a Aldama a cambio de los regalos recibidos. Preguntó sobre 'la nota de prensa o comunicado' del Ministerio, cuando en realidad no existió tal documento.

Ábalos explicó que 'me apremiaban' para que emitiera alguna declaración del Ministerio indicando que existía una negociación en curso que se esperaba que tuviera éxito, y que Air Europa prefería que la negociación se realizara a través de la SEPI en lugar del Ministerio





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