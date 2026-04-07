Ábalos, Koldo y De Aldama: Gestos y Actitudes en el Juicio por el Caso Mascarillas

Análisis de las reacciones y gestos de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en la primera sesión del juicio por el caso de las mascarillas, revelando la tensión y las estrategias de los acusados.

Este martes, el Tribunal Supremo fue testigo de una jornada marcada por las diferentes actitudes y gestos de los principales acusados en el juicio por la trama de las mascarillas. José Luis Ábalos , Koldo García y Víctor de Aldama, este último señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) como el 'nexo corruptor', comparecieron en la primera sesión.

La expectación era máxima, y los presentes pudieron observar de cerca las reacciones de los acusados ante las acusaciones de presuntos amaños de contratos de material sanitario y el cobro de comisiones ilegales, conocidas como 'mordidas'. Las miradas, los gestos y las palabras de los implicados revelaron mucho más que lo que se esperaba, ofreciendo un retrato de la tensión y el drama que se vive en estos procesos judiciales. El ambiente en la sala reflejaba la gravedad de los cargos y la incertidumbre sobre el futuro de los acusados. La diversidad de reacciones fue notable, mostrando las diferencias de carácter y la estrategia defensiva de cada uno.\Koldo García, visiblemente afectado, optó por una actitud reservada y huidiza. La mayor parte del tiempo, permaneció agachado, ocultando su rostro a las cámaras y al público. Su mirada, esquiva, reflejaba la presión del momento. Incluso Ábalos, que le observaba con el ceño fruncido, pareció sorprendido por la actitud de su antiguo compañero. El exministro, por su parte, mostró un evidente deterioro físico y anímico en comparación con la imagen que proyectaba cuando el escándalo salió a la luz hace dos años. Optó por una actitud seria y controlada, aunque se le vio visiblemente emocionado cuando su hijo declaró. Su estado anímico pareció mejorar ligeramente en contadas ocasiones, destacando su reacción ante la declaración de Jéssica Rodríguez, su expareja. Un mensaje de ella, leído por el fiscal, que hacía referencia a la situación en la que se encontraba, provocó risas en Ábalos y su exasesor, revelando una conexión personal que trascendía lo puramente profesional. La reacción de los presentes, desde el fiscal hasta los abogados, denotaba la complejidad y el impacto emocional de este juicio, una complejidad que se extendía al plano personal.\Víctor de Aldama, el empresario señalado, adoptó una postura diferente. Con una actitud desafiante, mantuvo la mirada fija y parpadeó con frecuencia, esbozando incluso alguna sonrisa en momentos puntuales. Su reacción fue especialmente notoria cuando Joseba, el hermano de Koldo García, declaró sobre la compra de un coche. El testimonio de Joseba, que afirmaba haber adquirido el vehículo 'en septiembre u octubre', desconcertó incluso al fiscal, demostrando la complejidad de las investigaciones y los interrogatorios. La diversidad de las reacciones de los acusados, desde la timidez de Koldo García hasta la aparente impavidez de Víctor de Aldama, puso de manifiesto la magnitud del caso y la tensión latente en la sala del tribunal. Este juicio se presenta como un acontecimiento clave para entender cómo operaba la trama y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados. La atención mediática y social hacia el caso revela la importancia de este tipo de juicios en la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia y la legalidad en el ámbito público





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

José Luis Ábalos Koldo García Víctor De Aldama Caso Mascarillas Juicio Corrupción Tribunal Supremo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ábalos, Koldo y Aldama declararán ante el Supremo por el caso mascarillasEl exministro Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Aldama comparecerán ante el Supremo el 28 de abril acusados de cobro de comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia. Anticorrupción solicita penas de prisión, siendo la más alta para Ábalos (24 años) y Koldo (19 años), mientras que Aldama podría recibir 7 años por su colaboración. Aldama detalló el presunto mecanismo de corrupción, incluyendo pagos mensuales a Koldo García a cambio de contratos.

Read more »

Comienza el juicio del Caso Koldo: el exministro Ábalos, Koldo García y Aldama, ante el Supremo por el caso de las mascarillasEl Tribunal Supremo inicia el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Victor de Aldama, acusados de enriquecimiento ilícito durante la pandemia mediante comisiones ilegales en la compra de mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión que alcanzan los 24 años. El juicio se extenderá durante todo abril, con más de 70 testigos.

Read more »

Comienza el juicio contra Ábalos y Koldo por el caso mascarillasEl exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan al juicio por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. También comparece el empresario Víctor de Aldama. El juicio marca el inicio de una serie de procesos judiciales que podrían afectar al Gobierno y al PSOE.

Read more »

Comienza el juicio del 'caso mascarillas' con Ábalos, Koldo y Aldama en el banquilloArranca el juicio por la trama de las mascarillas, un caso que salpica al Ministerio de Transportes durante la pandemia. Ábalos, Koldo García y el empresario Aldama se enfrentan a duras penas.

Read more »

Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El hermano de Koldo declara que fue a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero para el exasesor de ÁbalosEl hijo del exministro niega en el juicio que custodie fondos ocultos del exministro: “En el caso de que le diera dinero, sería mío” | Armengol y Torres se desvinculan de la compra de mascarillas a las empresas de la trama

Read more »

El Gobierno afronta con 'tranquilidad' el juicio a Ábalos y Koldo: 'Las responsabilidades se tomaron'La ministra portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, asegura que es una 'semana dura' para la ciudadanía por los casos de corrupción que se juzgan estos días, incluyendo también la 'Operación Kitchen'.&n...

Read more »