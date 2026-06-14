Balmoral rinde homenaje a Luis García-Berlanga con una obra íntima y familiar

La joven compañía teatral Balmoral estrena una obra sobre el director Luis García-Berlanga, descubriendo su lado más personal con la ayuda de su nieto Jorge García-Berlanga. El montaje, que nació de la necesidad de crear sus propios proyectos, se representará en el Teatro Español y CaixaForum Madrid.

El artículo presenta a Balmoral , una compañía teatral joven que ha creado una obra sobre el cineasta español Luis García-Berlanga , centrándose en su vida personal y su formación más que en su faceta profesional.

Los miembros del grupo, incluyendo a Jorge García-Berlanga, nieto del director, explican cómo surgió el proyecto a partir de la necesidad de crear sus propios espacios escénicos y cómo han desarrollado un ambiente familiar y colaborativo. La obra, titulada probablemente a raíz de una frase atribuida a Franco sobre Berlanga, se representará en el Teatro Español y después en CaixaForum Madrid.

Se destaca la generosidad de Jorge García-Berlanga al compartir recuerdos y materiales familiares, como cartas y audios de su abuela, que ayudaron a humanizar la figura del director. El texto también incluye breves menciones a otras figuras del cine y la cultura española, como Pedro Mari Sánchez, quien protagonizará una adaptación teatral de un clásico de Berlanga, y Eva Cobo, que regresa al cine tras veinte años.

El enfoque principal, sin embargo, permanece en el proceso creativo de Balmoral y su visión íntima de la vida de Berlanga





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