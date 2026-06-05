Bally's Intralot adquiere Evoke, dueña de William Hill y 888, en una operación estratégica tras la subida de impuestos en Reino Unido

El grupo Bally's Intralot ha comprado la británica Evoke, propietaria de William Hill y 888, por 52 peniques por acción, una prima del 138%, en una operación diseñada para crear un líder mundial en apuestas online y juego. La venta responde a las dificultades financieras de Evoke tras el aumento de impuestos al juego online en Reino Unido, y busca aprovechar la escala combinada y la diversificación de marcas para crecer en un mercado más restrictivo. Los accionistas recibirán efectivo o acciones, y la nueva entidad reforzará su posición global.

El grupo Bally's Intralot ha adquirido la firma británica Evoke , dueña de marcas reconocidas de apuestas y juego como William Hill y 888, en una operación estratégica destinada a reforzar su posición en el mercado global.

La adquisición se produce después de que Evoke enfrentara serias dificultades financieras derivadas del aumento de los impuestos al juego online en el Reino Unido, una medida que impactó profundamente en la rentabilidad de las empresas del sector. Bally's Intralot, que nació el año pasado tras la compra de Bally's International Interactive por parte del grupo griego Intralot, ha presentado una oferta que valora cada acción de Evoke en 52 peniques, lo que representa una prima del 138% respecto al precio de cierre del pasado 9 de diciembre, fecha en la que la compañía británica anunció su posible venta.

Los accionistas de Evoke recibirán su pago en efectivo o en acciones de la nueva sociedad combinada, lo que proporciona liquidez y opciones de inversión a largo plazo. Esta transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, está diseñada para crear una entidad con mayor escala, marcas de prestigio y una cartera diversificada de productos.

Según declaraciones de Mark Summerfield, director ejecutivo de Evoke, la venta a Bally's Intralot maximizará el valor para los accionistas y permitirá a William Hill y 888 crecer en un mercado que, a pesar de la presión fiscal, sigue siendo estratégico. El Reino Unido es considerado un "gran mercado" donde las marcas establecidas pueden aumentar su cuota ya que la subida de impuestos eleva las barreras de entrada para nuevos competidores.

Esta lógica sugiere que la consolidación en el sector podría beneficiar a los operadores con mayor capacidad financiera y una base de clientes leal. Bally's Intralot, con su cotización en la bolsa de Atenas, aportará no solo capital sino también expertise en tecnología y operaciones internacionales. La combinación de la plataforma digital de Evoke con la infraestructura de juego presencial y online de Bally's Intralot busca generar sinergias significativas.

Se espera que la nueva compañía resultante se posicione como uno de los líderes mundiales en apuestas deportivas y juegos de casino en línea, compitiendo de manera más efectiva en mercados regulados. La operación también refleja una tendencia creciente de consolidación en la industria del juego, donde las empresas buscan alcanzar la escala necesaria para absorber los costes de cumplimiento normativo y las inversiones en innovación.

Para los usuarios, esta fusión podría traducirse en una oferta integrada de servicios, programas de fidelización más robustos y una mayor seguridad en las transacciones. Sin embargo, también surgen preocupaciones sobre la reducción de la competencia en ciertos segmentos, lo que podría ser revisado por las autoridades de competencia. En términos financieros, Evoke ha visto cómo sus resultados se han visto mermados por la disciplina fiscal del gobierno británico, que buscaba incrementar la recaudación para financiar servicios públicos.

La venta permite a sus accionistas recuperar parte del valor perdido y traslada el riesgo operativo a una entidad con mayor capacidad de inversión. Bally's Intralot, por su parte, amplía su huella geográfica y accede a una base de clientes consolidada en el Reino Unido y otros mercados europeos. La marca Bally's, con tradición en el sector de los casinos físicos en Estados Unidos, se complementa con la solidez digital de William Hill y 888.

Esta sinergia de activos tangibles e intangibles podría acelerar el lanzamiento de nuevos productos y la expansión en jurisdicciones emergentes. En conclusión, la adquisición de Evoke por Bally's Intralot es una maniobra defensiva y ofensiva: defensiva porque mitiga el impacto de la regulación adversa en el Reino Unido mediante la consolidación, y ofensiva porque busca capturar cuota de mercado en un entorno donde solo los grupos con recursos significativos podrán prosperar.

El futuro del sector apunta hacia unos pocos operadores globales con capacidad para diversificar riesgos e invertir en tecnología, y esta operación es un paso claro en esa dirección





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