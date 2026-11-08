Bakr El Asri Mohsine y Clara Soler vencen en la Vueling Cursa Bombers Barcelona

La 27ª edición reunió a 16.000 corredores en Barcelona. Bakr El Asri Mohsine batió récord de España sub-20 y Clara Soler venció en femenino en el campeonato catalán de ruta.

La 27.ª edición de la Vueling Cursa Bombers Barcelona ha consolidado su estatus como uno de los eventos deportivos más significativos del calendario catalán, reuniendo a 16.000 participantes en las calles de la ciudad condal. La prueba, que combina la competición de élite con el跑步 popular y la solidaridad, ha demostrado una vez más su capacidad para movilizar a miles de personas en torno al atletismo y al reconocimiento del cuerpo de Bombers de Barcelona.

Resultados Oficiales y Récords Históricos

Los atletas Bakr El Asri Mohsine y Clara Soler se adjudicaron las victorias en las categorías masculina y femenina respectivamente en esta jornada disputada. El joven atleta gerundense Bakr El Asri Mohsine, de apenas 19 años de edad, se llevó la victoria con un tiempo excelente, logrando además romper el récord de España sub-20 en la distancia de 10 kilómetros por carretera. Su triunfo se decidió en los últimos metros de la carrera, después de un enfrentamiento muy reñido con sus rivales directos.

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Aleix Vives finalizó en la segunda posición con un crono de 28 minutos y 51 segundos, mientras que Àdam Maijó completó el podio oficial con un tiempo de 28 minutos y 53 segundos. En la categoría femenina, Clara Soler superó a Marta Galimany, quien ocupó el segundo lugar con 32 minutos y 20 segundos, y a Jessica Martin, que cerró el top tres con 33 minutos y 0 segundos. Ambos ganadores también se proclamaron campeones de Cataluña de 10 kilómetros en ruta, ya que esta edición sirvió como escenario oficial del campeonato organizado por la Federació Catalana d'Atletisme.

Trayectoria Urbana y Características del Recorrido

Los 16.000 corredores, cuyos dorsales se agotaron por completo antes de la celebración, afrontaron un circuito urbano de 10 kilómetros con salida y llegada en la avenida del Marquès de l'Argentera. El trazado atravesó algunas de las vías más emblemáticas de la capital catalana, incluyendo la Gran Via de les Corts Catalanes, la avenida del Paral·lel, el passeig de Sant Joan, la calle Casp, la Via Laietana y el paseo de Colom. Este itinerario combina grandes avenidas aptas para mantener la velocidad con tramos específicos diseñados para ofrecer una experiencia especial por el centro de Barcelona, beneficiando tanto a los atletas de alto nivel como a los corredores populares.

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La participación reflejó una gran diversidad, con el 91% de los inscritos procedentes de la provincia de Barcelona. La distribución por género mostró un 60% de hombres y un 40% de mujeres, con una edad media de los participantes situada en los 36 años. Esta demografía confirma el carácter popular de la prueba, que atrae desde corredores experimentados que buscan mejorar sus marcas personales hasta aquellos que enfrentan sus primeros 10 kilómetros, unificando a perfiles muy diferentes bajo el objetivo compartido de disfrutar del deporte.

Impacto Solidario y Vínculo Institucional

La carrera mantiene una identidad estrechamente ligada al cuerpo de bomberos, con la presencia de 500 bomberas y bomberos que participaron activamente en la jornada. Esta participación no es solo simbólica, sino que refuerza el origen y la personalidad de una prueba que ve en el servicio de emergencias un pilar fundamental de su estructura. Además, la edición contó con un importante componente solidario gracias a la colaboración con la iniciativa Bombers Solidaris.

Esta alianza ha mantenido su apoyo continuo en ámbitos críticos como la salud, la investigación médica, la inclusión social, la cooperación internacional y la protección de la infancia. La carrera ha vuelto a demostrar que el deporte puede funcionar como una herramienta poderosa para dar visibilidad a causas sociales y contribuir a mejorar la vida de muchas personas. Esta dimensión altruista se suma al espíritu festivo que caracteriza al evento, convirtiéndolo en una de las grandes citas del running en Barcelona.

Sponsorship y Proyección Futura del Evento

La compañía aérea Vueling continúa siendo el patrocinador principal de la prueba, habiendo renovado su compromiso con el evento durante tres años más tras haber iniciado su respaldo en 2021. En esta edición, la compañía contó con la participación de más de 200 trabajadores inscritos, reforzando su vínculo con la comunidad. Tras 27 ediciones, la Vueling Cursa Bombers Barcelona mantiene intacta su esencia de unir a miles de personas alrededor del deporte, acercar el atletismo a la ciudadanía y reconocer el papel fundamental de los Bombers de Barcelona.

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La cifra de 16.000 participantes y la presencia de medio millar de profesionales de emergencias resumen perfectamente el espíritu de una cita que ya trasciende la mera distancia de 10 kilómetros. El evento se ha consolidado como una de las grandes fiestas del running en Barcelona, demostrando su resiliencia y capacidad de adaptación para seguir ofreciendo una experiencia única que combina competición, comunidad y solidaridad en el corazón de la ciudad.